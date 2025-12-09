危険運転致死傷の適用要件の見直しを検討している法制審議会（法相の諮問機関）の部会が９日午前に開かれ、車の速度や運転者のアルコール濃度の数値基準案が示された。

最高速度６０キロ以下の道路では、５０キロ超のスピード超過で死傷事故を起こせば一律に危険運転を適用する。飲酒については、呼気１リットル中のアルコールが０・５ミリ・グラム以上の場合に適用するとした。

９月に開かれた部会で二つの数値案が示され、その後の議論を踏まえて、事務局を担う法務省が一案に絞った。部会では今回の案を軸に議論を取りまとめる。同省は自動車運転死傷行為処罰法の改正案を来年の通常国会に提出する方針だ。

数値基準案では、最高速度が６０キロを超える道路では６０キロ超のスピード超過を危険運転の適用対象とした。最高速度１００キロの高速道路では時速１６０キロを超える速度、最高速度６０キロの一般道では時速１１０キロを超える速度で走行すると適用される計算になる。

飲酒は、世界保健機関（ＷＨＯ）のデータなどを基に、分別ある判断能力が低下するとされる数値を導いた。

速度と飲酒のいずれも、数値基準に達しない場合でも適用できる余地を残す規定も示された。タイヤを横滑りさせる「ドリフト走行」も処罰対象に加える。

現行法の危険運転致死傷は要件が曖昧で、大幅な速度超過で事故を起こしても、より法定刑の軽い過失運転の適用にとどまるケースが相次ぎ、遺族から見直しを求める声があがっていた。