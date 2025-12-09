韓国の人気俳優・カン・ハヌル、映画やドラマには欠かせない名優・ユ・ヘジン、Ｎｅｔｆｌｉｘ「おつかれさま」で一途な最高夫を演じたパク・ヘジュンが出演する映画「ＹＡＤＡＮＧ／ヤダン」が、２０２６年１月９日（金）より、新宿バルト９ほか全国公開が決定。これを記念して、カン・ハヌルとユ・ヘジンの来日＆舞台あいさつが決定した。会場は新宿バルト９、ユナイテッド・シネマ豊洲を予定している。

本作ではこれまで映画で描かれてこなかった“ヤダン”という、謎めいた存在を主人公に据え、犯罪の裏側に潜む密約の世界を描いた、新たな犯罪ノワール新章を予告している。

カン・ハヌルは情報と頭脳を武器に、国家と裏社会を操る影の存在“ヤダン”として、ダークで過激なキャラクターを演じ、ユ・ヘジンが出世欲の強い検事を、パク・ヘジュンが荒くれ者だが情に厚い刑事を演じた。

カン・ハヌルは、自身のファンミーティングでの公式来日はあるが、出演作での舞台あいさつは今回が初。一方のユ・ヘジンも、１０月に開催された「コリアン・シネマ・ウィーク」で公式初来日を果たしたばかり。出演作の来日舞台あいさつは、カン・ハヌル同様初となる。舞台あいさつの詳細は、後日発表される。