お笑いトリオ、パンサー向井慧（39）が9日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。大学教授の父について語った。

向井の父、清史さんは名古屋市立大の名誉教授で、5日に放送された同局「荻上チキ Session」にゲスト出演した。

向井は番組出演前の清史さんに応援の連絡を入れたが「普通『ありがとね』とか『行ってくるわ』とか『頑張ってくるわ』とかそんなのが帰ってくるかと思いきや、『了解』。清史だなあ〜」と淡泊な父のリアクションに苦笑い。同番組では息子である自身についても聞かれていたというが「まあね、あの、はい。連絡とらないので」と回答しており、向井は「清史してましたね、だいぶ。『別の人間だ』という考えの方なので、そこらへんもドライで」と笑った。

火曜パートナーのココリコ田中直樹が「ご本人がメディアとかお嫌いじゃなければ、出てくださいってあり得る話」と清史さんが今後もメディア出演する可能性について質問すると、向井は「チキさんみたいなお話を聞いてくれる方ならどんどん出てもいいんですけど、バラエティーになってしまうと…」とバラエティーには難色。「過去にくりぃむしちゅーさんの番組に出て、くりぃむさんにイジられてキレちゃうって事件が起こったりしてますので。バラエティーは厳しいと思います」と過去の事例を明かした。

田中が「バラエティーの出方も研究されてるんじゃない？爆笑さん！太田さんとか多方面にいろんなこと知ってる」と爆笑問題との共演を勧めると、向井は「ダメ！絶対ダメ！絶対ダメ！」と断固反対。「太田さんに『おいコノヤロー！』ってあのノリで言われようものなら、『何だ君は！』ってなっちゃうので」と恐れていた。