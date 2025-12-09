お笑いタレントの東野幸治が9日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の代打MCを務めた。MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太が体調不良で8日に続いて2日連続で欠席したため。

番組の中では、東京都渋谷区の長谷部健区長がゴミのポイ捨て問題に罰則付きの改正条例案を自ら提出したことにコメントを求められた。東野は「大賛成です。大賛成。街が汚かったら、ゴミが落ちていたら、オレも捨ててええんかなって思いがちですけど、こういう罰金を取るというので、少しでも街がきれいになった方がいいと思います」と、真面目な意見を述べた。

この件では、コメンテーターでニュース解説メディア「The HEADLINE」編集長のイシケンこと、石田健氏もコメントした。「私も大賛成ではありつつ、難しいのは」と同様に困っている千代田区を例に挙げた。「自治体がごみ箱を設置すればばいいじゃないかと簡単に考えてしまうんですけど。にぎやかになって、企業が増えると、法人税は都に入っていく。区というのは基本的に住民の方から住民税をいただく。住民の方からすると、なんで自分たちの住民税で外から来た人たちのゴミのケアをしなくちゃいけないんだということになっちゃう。自治体と事業者が協力して街をよくしていくという広い視点が大事になっていく」と持論を展開していた。