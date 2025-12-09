高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」の第52回が12月9日に放送され、話題を呼んでいます。

花田旅館で開かれた新年会で、「来年のお正月には松江にいない」と宣言したヘブン。トキの女中としての給金で借金を返済している松野家にとっては、ヘブンがいなくなるのは一大事です。

知事の娘・リヨがヘブンと結婚し、トキが女中を続ければ…と勝手なことを言い出す司之介と勘右衛門。フミはあきれたように強烈な一言を放ちました。

＊以下12月9日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

来年には松江を去る宣言をしたヘブン（トミー・バストウさん）。

ヘブンがいなくなれば、また地獄のような借金生活がはじまってしまう。

焦る松野家は、リヨ（北香那さん）がヘブンを射止めれば、トキも県知事一家の女中になり給料が上がる！と勝手にリヨの恋を応援しはじめる。

しかし、トキだけは素直に応援できずにいた。そんな中、リヨはヘブンを快気祝いパーティーに招待。

トキはそこでリヨが告白するという話を耳にする。

勝手にエールを送り

借金取りの銭太郎が松野家を訪れていた時のことです。ヘブンがいなくなったら松野家の借金返済が苦しくなるという話題に。そこで勘右衛門は、「リヨとヘブンが結ばれたらいい」と言い出します。さらに司之介が、リヨとヘブン夫婦のもとでトキが女中として働けば、女中の格も上がり、給金も今の20円より上がるはず…と皮算用を始めました。

司之介と勘右衛門は立ち上がり、「頑張れ、お嬢様」「結ばれ〜結ばれ〜」とリヨにエールを送り始めます。

その様子を見たフミは「人間としての格は下がるばかりだわね」とあきれたように一言。日頃、武士の家という「格」を気にしてばかりの勘右衛門たちだけに強烈な印象を残しました。

SNSやコメントでは、フミの言葉に共感する人が目立ちました。

「人間としての格は下がるばかり…。母上確かに」

「ほんと母上の言葉は鋭角ストレート」

「気持ちはわからんでもないが酷いな…と思ってたら、おフミさんがズバッと言ってくれた」

「冷静なツッコミに笑う」「母上さま正論」

「相変わらずピンポイントで刺してくるフミさん」

などの声が寄せられました。

「さすがフミさん」

勘右衛門と司之介が、リヨとヘブンの結婚話で盛り上がるなか、トキはどこか浮かない表情です。フミは、トキに「あれ？おトキ、どげしたの？」と声をかけました。

「トキの浮かない表情に気付いたのは、ほぼフミだけってあんまりだ〜。」

「ほんといつも女心わかっちょらんおじじさまと父上。トキの様子がおかしいの気付くのさすがフミさん」

など、フミをたたえる声も目立ちました。

ーーーーーー

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。