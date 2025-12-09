けさ、鶴岡市と飯豊町でクマが目撃され、周辺では警戒が続いています。

【写真を見る】中学校のグラウンド、さらには住宅密集地でも...県内でクマ目撃相次ぐ 周辺で警戒続く（山形）

警察によりますときょう午前７時ごろ鶴岡市友江町の住宅街にクマ１頭がいると複数の通報がありました。

現場は大山コミュニティセンターからおよそ１００メートルの住宅密集地です。

クマは体長およそ１．５メートルでその後の行方はわかっていません。

この地域ではきのうも午前７時前にクマが目撃されていて、近くではクマのものと見られるフンも確認されているということです。

市や警察が付近を見回りながら警戒を呼びかけています。

■中学校のグラウンドにもクマが...

また、きょう午前９時半すぎには飯豊町椿の飯豊中学校のグラウンドにクマがいるのを学校関係者が目撃しました。その１時間後には、町民野球場の方角へクマが走っていくのが目撃されています。

クマがまだ近くにいる可能性が町や警察が警戒を呼びかけています。

冬眠の時期になってもクマの出没が後をたたないことから県は先月までとしていた「クマ出没警報」を今月末まで延長しています。