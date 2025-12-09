¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¡ØG440 MAX¡Ù¡ØG440 LST¡Ù¡Ä¡Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×5¤¬¤Ê¤¼Çä¤ì¤ë¤Î¤«¡©
º£½©Åß¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³°¥Ö¥é°Ê³°¤Ë¤â¹ñÆâ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÁ°É¾È½¤â¾å¡¹¤À¡£30ËÜ¤ÎºÇ¿·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥Ä¥¢¡¼¥×¥í»Ô¸¶·úÉ§¤¬¡¢Å°Äì»îÂÇ¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×5¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬¤Ê¤¼Çä¤ì¤ë¤«¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£
¡Ú30¥â¥Ç¥ë»îÂÇ¡ÛÇä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×5¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖÈôµ÷Î¥¡×¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤ê¡×¡ÖÁàºîÀ¡×¤Î10ÃÊ³¬É¾²Á¤ò¸ø³«¡ª
¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×10¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¸¶¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ø¥É¥é¥¤¥Ð¡¼Çä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×5¡Ù¢¨6¡Á9°Ì¤Î¥â¥Ç¥ë¤â¾Ò²ð¡Ú1°Ì¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡§¥¼¥¯¥·¥ª14¡Û¿·¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÇÂçÉý¤Ë½éÂ®¥¢¥Ã¥×¡Ö¥¼¥¯¥·¥ª¤é¤·¤¤·Ú¤µ¤È¿¶¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ä¤Ä¡¢20Ç¯¶á¤¯Â³¤¤¤¿¿Íµ¤¡¦¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¥Õ¥§¡¼¥¹ÁÇºà¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¼¥¯¥·¥ª¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿½éÂ®¤ÈÈôµ÷Î¥¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú2°Ì¡¡¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡§¥¼¥¯¥·¥ª 14¡Ü¡Û¥¹¥Ô¥ó¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Ã¡¤±¤ë¥Ø¥Ã¥É¤Ë¡ÖÁí½ÅÎÌ¤¬300¥°¥é¥à¤¢¤ê¡¢¡Ø¥¼¥¯¥·¥ª14¡Ù¤è¤ê¤â300²óÅ¾°Ê¾å¤â¥¹¥Ô¥óÎÌ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ã¡¤±¤ë¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁàºîÀ¤ÎÎÉ¤µ¤â´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú3°Ì¡¡¥Ô¥ó¡§G440 MAX¡Û¹âMOI¤Ê¤Î¤Ë¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö¡ØG440 MAX¡Ù¤È¸À¤¨¤Ð¹âMOI·Ï¤Î¼çÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ß¥¹¤Ë¶¯¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÁ°ºî¤è¤ê¤â¿¶¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡ØG410¥×¥é¥¹¡Ù¤Ë¶á¤¤ÁàºîÀ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ú4°Ì¡¡¥Ô¥ó¡§G440 LST ¡Û¥í¡¼¥¹¥Ô¥ó¤Ê¤Î¤ËÂÇµå¤¬¾å¤¬¤ë¡ÖÆñ¤·¤¤¥í¡¼¥¹¥Ô¥ó·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤·³Ñ¤¬¹â¤¯¤Æ¤Ä¤«¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·Ï¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤µ¤·¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡£HS43m/s¤¢¤ì¤Ð»È¤¨¤Þ¤¹¡×¡Ú5°Ì¡¡¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡§ELYTE MINI ¡Û¡ØELYTE¡Ù¤Ï¥ß¥Ë¤âÈô¤Ö¡ª¡Ö½éÂ®¤¬Â®¤¤¡ØELYTE¡Ù¤Ï¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤â¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¡£43.5¥¤¥ó¥Á¤À¤±¤É¥ß¡¼¥ÈÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤ÇÉáÄÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼°Ê¾å¤ËÈô¤Ö²ÄÇ½ÀÂç¡ª¡×¡Ú6°Ì¡¡¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡§GT2¡Û¤³¤ó¤Ê¤ËÈô¤Ö¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤Ï½é¡ª¡Ö¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤é¤·¤¤ÁàºîÀ¡¢ÂÇ´¶¡¢·Á¾õ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ØGT2¡Ù¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Èô¤Ö¡ª¤³¤ÎÈôµ÷Î¥¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú8°Ì¡¡¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§R7 ¥¯¥¢¥Ã¥É¥ß¥Ë¡ÛÂÇ´¶¤¬¥¤¥¤¡ªÁ°ºî¤è¤ê¤ä¤µ¤·¤¤¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¤Î¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤è¤êÂÇµå¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ä¤µ¤·¤¤¡£Ä¾¥É¥é¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£¥Á¥¿¥ó¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÂÇ´¶¤¬ºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ú9°Ì¡¡¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡§GT3¡Û¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·Ï¤Î²¦Æ»¤¬¿Ê²½¡ÖÂÇ´¶¡¢ÃÆÆ»¡¢·Á¾õ¤Ê¤É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î²¦Æ»¤Ç¤¢¤ê¡¢Á°ºî¤«¤é´²ÍÆÀ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¿Ê²½¡ª¥×¥í»ÈÍÑÎ¨¤¬¹â¤¤ÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤¢¤ëÄøÅÙ¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤ó¤À¤é¼ÂºÝ¤Ë»îÂÇ¤·¤Æ¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ú»îÂÇ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥ê¥¹¥È¡Û¡Ú¹âMOI·Ï¡Û¥Ô¥ó¡§G440 MAX¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§Qi35 MAX¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡§BX2 HTËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¡§TW777 MAX¥ä¥Þ¥Ï¡§RMX DD-2¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡§DX-003¡Ú·ÚÎÌ·Ï¡Û¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡§¥¼¥¯¥·¥ª 14¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§Qi35 MAX LITE¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡§ELYTE MAX FAST¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡§GT1¥×¥í¥®¥¢¡§RS ¥¹¥Ô¡¼¥É¥ß¥º¥Î¡§ST-MAX 230 LITE¡Ú¥Ð¥é¥ó¥¹·Ï¡Û¥À¥ó¥í¥Ã¥×¡§¥¼¥¯¥·¥ª 14¡ÜËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¡§TW777¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡§BX1 ST¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡§ELYTE¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡§GT2¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¡§DX-001¡Ú¥¢¥¹¥ê¡¼¥È·Ï¡Û¥Ô¥ó¡§G440 LST¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§Qi35 LS¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§Qi35¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡§ELYTE ???¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¡§BX1 LS¥ä¥Þ¥Ï¡§RMX DD-1¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡§GT3¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥É¡§¥ª¥Î¥ÕKURO¥³¥Ö¥é¡§DS ADAPT X¡Ú¥ß¥Ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡ÛËÜ´Ö¥´¥ë¥Õ¡§TW777 360 Ti¥Æ¡¼¥é¡¼¥á¥¤¥É¡§r7¥¯¥¢¥Ã¥É¥ß¥Ë¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡§ELYTE ¥ß¥Ë¢£»îÂÇ¡¿²òÀâ¡¡»Ô¸¶·úÉ§¤¤¤Á¤Ï¤é¡¦¤¿¤Ä¤Ò¤³¡¿ 1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£1996Ç¯¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯¥×¥íÅ¾¸þ¡£2006Ç¯¤Î¡Ö¥¢¥µ¥ÒÎÐ·ò¤è¤ß¤¦¤ê¡¦ËãÀ¸ÈÓÄÍ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç½éÍ¥¾¡¡£¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤µ¤Ê¤¤Ì¾´ï¤òÄ´ºº¡£´ØÏ¢µ»ö¡ÚÀ¾¶¿¿¿±û¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡¢º´µ×´Ö¼ëè½¡¢¸¶±Ñè½²Ö¡¢Àîùõ½Õ²Ö¡Ä½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Ì¾´ï¿Þ´Õ¡Û¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤¬¤ï¤«¤ë¡£
2025Ç¯½©Åß¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÀïÁèËÖÈ¯¡¡¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¤¬30¥â¥Ç¥ë¤òÂÇ¤Ã¤ÆÆ³¤¤¤¿·ëÏÀ¤Ï¡©
2025Ç¯½©Åß¥É¥é¥¤¥Ð¡¼30ËÜ¤Ç¡¢¡ÉÃÆÆ»¹â¤µ¡É¤È¡Éµå¶Ú¡É¤ò´ð¤ËÀÇ½Áá¸«É½¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
½÷»Ò¥×¥í¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤¸Å¤¤Ì¾´ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤Ï¡©
¡ØG440¡Ù¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Îµ¶Êª¤Î¸«Ê¬¤±Êý¤È¤Ï¡©
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é
¡Ú30¥â¥Ç¥ë»îÂÇ¡ÛÇä¤ê¾å¤²¥È¥Ã¥×5¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖÈôµ÷Î¥¡×¡Ö¤Ä¤«¤Þ¤ê¡×¡ÖÁàºîÀ¡×¤Î10ÃÊ³¬É¾²Á¤ò¸ø³«¡ª
