新発田市は、市内でとれた有機栽培のコメを学校給食で提供する取り組みを実施しています。



8日、新発田市立川東小学校の給食に並んだのは、市内の農家が農薬などを使わずに作った『有機米のごはん』です。環境にやさしく栄養価も高い新発田産の有機米を地元の若い世代に知ってもらおうと、今週 市内の全小・中学校で提供しています。



■児童

「もちもちしていた。甘い香りがした。」

■児童

「まだ有機米を知らない大人の方にがんばって伝えていきたい。」



■新発田市農林水産課 川上隆幸生産振興係長

「こういった学校給食をきっかけに、子どもたちのために有機米をもっと作ってみたいという農家さんが増えてくれればと思っている。」



給食の前には、有機米の生産をどう増やすか児童と生産者が一緒に考える授業も開かれました。