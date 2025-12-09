「詐欺に気をつけて」青木瀬令奈が1日警察署長を告知、制服姿で「皆さん会いに来てください」
青木瀬令奈が自身のインスタグラムを更新。「イベントのお知らせ」として地元・群馬県で前橋東警察署の1日署長を務めることを告知した。
【ランキング】青木瀬令奈もランクイン！ お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
今月28日、10時から12時ころまで、IKEA前橋店でスピーチとチラシ配りをするとのこと。「当日は警察音楽隊の演奏を聴けたりパトカーや白バイとの撮影もできるそうです(大人も撮影OK)」「この姿でお会いできるのは1日しかありませんので ぜひ皆さん会いに来てください」と参加を呼び掛けていた。投稿では凛々しい警察官の制服姿を披露した青木。それを見た堀琴音や工藤遥加は「似合ってます」、天本ハルカは「可愛いです」とコメント。青木は嬉しそうに返信していた。ファンからも称賛の声が殺到。さらに「せれPOLICE」「逮捕されたいファンが続出しそう笑」「OBとスリーパットは逮捕よ〜」などのコメントが続々と寄せられていた。青木は最後に「皆さん詐欺に気をつけて」「良い年の瀬をお迎えください」と警察署長らしい言葉で投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井明愛&千怜が地元のランニングフェスティバルに参加 3キロ完走後にはお茶目な姿も披露
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀琴音が姉・奈津佳とユニフォームを来てJリーグ観戦！ マスコットのカチューシャをつけピースサインに「青色お似合い」
女子プロが「ごはんに誘いたい選手」は誰？ 勝みなみは「超特急」推し繋がり、安田祐香は愛犬繋がり、荒木優奈は憧れの先輩の名をあげる
【ランキング】青木瀬令奈もランクイン！ お嫁さんになってほしい女子プロは？ 1位〜10位まとめ
今月28日、10時から12時ころまで、IKEA前橋店でスピーチとチラシ配りをするとのこと。「当日は警察音楽隊の演奏を聴けたりパトカーや白バイとの撮影もできるそうです(大人も撮影OK)」「この姿でお会いできるのは1日しかありませんので ぜひ皆さん会いに来てください」と参加を呼び掛けていた。投稿では凛々しい警察官の制服姿を披露した青木。それを見た堀琴音や工藤遥加は「似合ってます」、天本ハルカは「可愛いです」とコメント。青木は嬉しそうに返信していた。ファンからも称賛の声が殺到。さらに「せれPOLICE」「逮捕されたいファンが続出しそう笑」「OBとスリーパットは逮捕よ〜」などのコメントが続々と寄せられていた。青木は最後に「皆さん詐欺に気をつけて」「良い年の瀬をお迎えください」と警察署長らしい言葉で投稿を締めくくった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
岩井明愛&千怜が地元のランニングフェスティバルに参加 3キロ完走後にはお茶目な姿も披露
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
堀琴音が姉・奈津佳とユニフォームを来てJリーグ観戦！ マスコットのカチューシャをつけピースサインに「青色お似合い」
女子プロが「ごはんに誘いたい選手」は誰？ 勝みなみは「超特急」推し繋がり、安田祐香は愛犬繋がり、荒木優奈は憧れの先輩の名をあげる