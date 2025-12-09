STVニュース北海道

震度５弱を観測し、建物などにも被害が出ている日高の様似町から中継です。

様似町内のアウトドア用品店です。

スタッフ６人の総出で、地震発生直後散乱していたこちらの商品は今はきれいに整えられています。

社長の早坂拓三さんです。

こちらのお店ですけれども、地震発生直後に時計がそのあたりで今針が止まってしまっているということなんですが、具体的にはどんな揺れだったのでしょうか。

（早坂拓三さん）「最初はものすごい揺れがきまして、縦横交互に来るような感じでした」

その後、避難というのはすぐされたんですか。

（早坂拓三さん）「はい、もうすぐ津波のことが気になりまして、ここはいつも様似町の避難訓練をやっている状況を思い出しまして、避難場所の方に向かいました」

日頃から備えはされていたんですか。

（早坂拓三さん）「はい、町がよく避難訓練していますので、それのおかげというかそういう導きがありましたので、３.１１のように避難遅れのないようにすぐ向かいました」

今気になってらっしゃることはありますか。

（早坂拓三さん）「こういう地震はもうこりごりですね」

皆さんも本当にくれぐれも備えはしっかりと行ってください。