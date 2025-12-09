空いっぱいに舞い上がる「人権の花」いじめや差別のない世界の実現を願い児童が風船放つ《長崎》
12月4日から始まった「人権週間」に合わせ、島原市の小学校で、児童たちが人権を守る願いを込めたメッセージと風船を飛ばしました。
手書きのメッセージは、人権を守る願いや約束を記した児童たちの「仲良し宣言」です。
（児童）
「人はいろいろな権利持っている」
人権週間の取り組みは、島原人権擁護委員協議会と市が、子どもたちに人権への意識を高めてもらおうと毎年行っています。
三会小学校では、全校児童約220人が参加し人権集会がひらかれました。
人権啓発の紙芝居
「悪いことをしてしまったという自分の気持ちを素直に伝えることが大切」
「しんちゃん きのうはごめん」
「ぼくこそ ごめん」
（生徒）
「自分も今まで人の気持ちを気にせずに発言していたから、これからは考えて行動するようにする」
児童たちは「人権の花」に指定されているヒマワリの種とメッセージをつけた風船を手にグラウンドへ。
種は、春から夏にかけてクラスで協力して育てたヒマワリからとれたものです。
（児童）
「家族と仲良く暮らせる世界になるように」
（児童）
「みんながハッピーな気持ちでいけたらいいなと思う」
一斉に大空へメッセージを放ち、いじめや差別のない世界の実現を願いました。