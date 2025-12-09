あの高MOIアイアンが短尺化で安い！ヤマハ『RMX VD/X Steady Version』、12月12日デビュー
ヤマハから、短尺アイアンのアナウンス。「大慣性モーメントによる方向安定性と短尺シャフトによるミート率向上を実現する『RMX VD/X』アイアンの特別仕様モデル『RMX VD/X アイアン Steady Version』をヤマハゴルフオンラインストア限定で12月12日に発売します」と、同社広報。
【画像】ネックは変な形でも、7Iを構えると普通の顔!?
「今回発売する『Steady Version』は、現行のアイアンで最大級の4,000g・cm?の大慣性モーメントに加え、低重心化によるボール初速アップ、さらに独自の図心リブ構造に薄肉フェースで飛距離性能を最大化した『RMX VD/X』アイアンの特別仕様モデルです。各番手のクラブ長さを通常モデルより1インチ短尺化したことで、平均飛距離は若干低下するものの、振り切れて芯にミートしやすくなるため、通常モデルよりミスショットを約30％低減します」（同）
アイアンヘッドのMOIは通常3000 g・cm?に達するモデルもPINGくらいで、4000台はミニドライバーに匹敵する数字かつ、アイアンでは異例。同社は安定性のためにネック側に重量を加える異形ネックを採用。構えた見た目には異形部分の影響はなく、セミグースかつ大型ヘッドで1インチの短尺化でさらに大きく見える形。 同社は「ミート率」重視の短尺を多数展開してきて、アイアンでは初の試み。「既発売の『RMX VD/M ドライバー Steady Version TENSEI TR』『RMX VD FW Steady Version』『RMX VD UT Steady Version』とあわせた当社の短尺クラブによるセッティングが可能です」と推奨し、7Iロフト28°でPWロフト43°は通常通りだ。
過去モデルだけに値段も買い求めやすく、カーボンの『TENSEI TR i』（R）とスチール『N.S.PRO 950GH neo』（S）装着の7本セット（6I〜SW）が税込59,400円。同シャフトの5本セット（6I〜PW）が49,500円となる。とにかくアイアンが超苦手で「全然当たらない」という人は、このセットが答えかもしれない。
ヤマハ、オンラインストア限定で『RMX VD』FW&UTに『Steady Version』追加！7月30日デビュー
ヤマハから短尺1Wの第二弾、今度はカーボンフェースのやさしい『INPRES DRIVESTAR Steady Version』、4月24日限定デビュー
1Wが苦手な人に43.5?の新提案！ヤマハ『RMX VD/M ドライバー Steady Version TENSEI TR』が特別仕様なのに安い！
なんと「ドライバーとチッパー」の二刀流を推奨！ミズノが考える【100切りの最適解】セット『LX-01』が新し過ぎる
【画像】ネックは変な形でも、7Iを構えると普通の顔!?
ヤマハ、オンラインストア限定で『RMX VD』FW&UTに『Steady Version』追加！7月30日デビュー
ヤマハから短尺1Wの第二弾、今度はカーボンフェースのやさしい『INPRES DRIVESTAR Steady Version』、4月24日限定デビュー
1Wが苦手な人に43.5?の新提案！ヤマハ『RMX VD/M ドライバー Steady Version TENSEI TR』が特別仕様なのに安い！
なんと「ドライバーとチッパー」の二刀流を推奨！ミズノが考える【100切りの最適解】セット『LX-01』が新し過ぎる