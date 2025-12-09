柏木由紀子、ライダース×チェック柄の“甘辛シニアコーデ”を披露「お洒落すぎて絵画みたい」「ファッション誌の一面」
俳優の柏木由紀子（77）が、9日までに自身のインスタグラムを更新。ブラウンのライダースジャケットを主役にした“甘辛ミックス”スタイルの秋冬コーデを披露した。
【写真】「とても素敵です」年齢を感じさせない柏木由紀子の洗練されたスタイル
投稿では、街のイルミネーションを背景に、愛犬と散歩を楽しむ姿を披露。ブラウンのライダースに、チェック柄のロングスカートを合わせた大人の上品コーデを紹介している。
この日着用していたブラウンのライダースは「Ralph Lauren（ラルフローレン）」、バッグは「michino paris（ミチノパリ）」。重厚感のあるレザーを基調に、柔らかなチェック柄スカートで品よくまとめた大人のコーディネートとなっていた。
柏木は「ライダースジャケットは憧れてはいたもののなかなか着る勇気がなかったんです。でも、あえて甘めのスカートを合わせるとバランスがとれますよとアドバイスいただき少しずつ取り入れるように」とコーデの背景を明かし、「店頭で、スタッフの方とかわす会話も勉強でありわたしの元気の素です」とつづっている。
さらに柏木は、12月8日の投稿で、54回目の結婚記念日を報告。愛犬レアちゃんを抱いた真っ赤なニット姿で、「今日は結婚記念日なんです」「54年前の今日笠間稲荷で式を挙げました。明後日10日は主人の誕生日、イブはわたしの誕生日と、記念日が続く12月です。今日もよい一日をお過ごしください！」と明かしていた。
コメント欄には、「お洒落すぎて絵画みたい」「ファッション誌の一面みたいです」「甘辛コーデでバランス良くなるんですね」「焦茶コーデも素敵ですね」「ライダースもお似合いでとても素敵です」と、年齢を感じさせない洗練されたスタイルにファンから多くの称賛の声が寄せられている。
