『ドラゴンボール』人気キャラ投票の結果発表 ヤムチャまさかの順位！3rdステージ波乱の展開
大人気漫画『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）初の全世界キャラクター人気投票「DRAGON BALL THE ONE」の3rdステージの結果が発表された。
【画像】ヤムチャまさかの順位！『ドラゴンボール』人気キャラ投票の結果
1位は孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はピッコロ、5位はベジット。そして6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位はセル、9位は人造人間18号、10位はヤムチャとなっている。
そして11位はフリーザ、12位はブルマ、13位はチチ、14位はクリリン、15位は天津飯、16位はブルマの家の黒猫、17位は孫悟天、18位はビーデル、19位はラディッツ、20位はランチとなった。
大きな順位変動があり、ヤムチャが10位にランクアップ。人造人間18号やブルマなどが順位を落とした。
投票対象キャラクターは漫画『DRAGON BALL』に登場する212キャラクターで、投票受付期間中は特設サイトから1日1回、日本のみならず世界各国からも投票可能。
全4ステージにわたるサバイバル形式で開催され、ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出する。
最終順位は2026年1月24日正午〜ドラゴンボール公式YouTubeチャンネルにて特別配信番組で発表予定となっている。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
