¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£AKB³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡AKB48¤Ï8Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×ÁÏÎ©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯»á¡Ê67¡Ë¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î»Ø¸¶¤é¤¬Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç¼èºà¤ËÂÐ±þ¡£½©¸µ»á¤Ï¤³¤Î¼èºà¤ÎÃæ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç»Ø¸¶¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¤Îºî»ì¤òÊóÆ»¿Ø¤ÎÁ°¤Ç°ÍÍê¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÆµ¯¤òÂ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¤³¤ÎÈ¯É½¤Ë¡Ö»Ø¸¶ºî»ì¤Ï´üÂÔÅÙ¹â¤¤¡×¡Ö»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤¬½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤ËAKB48¤Îºî»ì¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¥¨¥â¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡ÖHKT¤â»Ø¸¶¤ËÍê¤ß¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤¬¿á¤¯¤³¤È¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ëÀ¼¤¬¡£
¡¡¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡Ö¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¤â¡¢¤µ¤Ã¤·¡¼ºî»ì¤¬Á°Äó¤Ê¤Î¤Ç³Ý¤±»ý¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬Íî¤Á¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¤Î¥ª¥¿¥¯¤«¤éÃ¡¤«¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¥¤¥³¥Î¥¤¥¸¥ç¥¤¥ª¥¿¤µ¤óÅÜ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÉÔ°Â»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹»Å»ö¤Ï¶ÊÁª¤Ó¤Ë¤â¤Î¤¹¤ó¤´¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤½¤³¤¬ÀµÄ¾1ÈÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿»Ø¸¶¡£¡Ö¤â¤·¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ê¤é¶ÊÁª¤Ó¤Ï¿ô¶Ê¤Þ¤Ç¹Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤ª´ê¤¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤½¤é¤¯¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê1¶Ê¤Î¤ß¤ÎÃ´Åö¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ØÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°ÊÁ°¡¢Â¾¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤µ¤ó¤«¤é¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢»Ø¸¶¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë²¿¤ÎÊÑÆ°¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤µ¤é¤Ê¤¤¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖÆÃ¤Ë¼Ì¿¿¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½©¸µ¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¿¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤âÅº¤¨¤¿¡£