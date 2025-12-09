エンゼルスのカート・スズキ新監督は、日本時間9日、MLBのウインターミーティングに出席。かつてのチームメートである大谷翔平選手について言及しました。

来季からエンゼルスを率いるスズキ新監督。現役時代は、21年・22年にエンゼルスで大谷選手やマイク・トラウト選手と共にプレーしました。

日本では大谷選手とトラウト選手のコンビを「トラウタニ」と呼んでいましたが、二人の関係について、「彼らの関係はとても楽しかった。翔平は面白い人だし、トラウトも楽しんでいた。二人は冗談を言い合いながら、お互いに切磋琢磨しているように感じました。それを自分の目で直接見られたのは、本当に素晴らしい経験だったと思います」とコメント。

さらに、前回のWBC決勝での2人の対戦についても、「大谷がトラウトを見事に三振させるのを見ました。多くの人が見たと思いますが、大谷が三振をさせられない相手はいないと思います。とても格好いいことだと思いますし、その後には自慢できる権利もあったでしょう。しかし、それは野球にとって素晴らしい出来事でした。世界最高の2人の選手がWBCの決勝で激突したのです。これ以上のものは無いと思います」と絶賛しました。

大谷選手は、すでに来年のWBCへの出場を表明。日本対アメリカの再戦が期待されますが、スズキ新監督は、「どちらも間違いなく素晴らしいチームになるでしょう。私たちは日本の歴史や成功、そして日本が来るたびに連れてくる選手たちをよく知っています。だからアメリカはもちろん、ベネズエラやプエルトリコなど他のチームとの対戦も素晴らしい野球が繰り広げられます。それはこのスポーツにとって素晴らしいことであり、視聴者にとっても間違いなく楽しめるものだと思います」と期待を込めました。