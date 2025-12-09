È¡´Û»Ô¤Ç¤â¿ÌÅÙ£µ¶¯´ÑÂ¬¡¢£²£³£µ¿Í¤¬¼«¼çÈòÆñ¡Ä£Ê£ÒÈ¡´Û±Ø¤ÏÊ§¤¤Ìá¤·µá¤á¤ëµÒ¤é¤Çº®»¨
¡¡£¸Æü¿¼Ìë¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤ÈËÌ³¤Æ»¤¬·ã¤·¤¤ÍÉ¤ì¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÌÅÙ£¶¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÀÄ¿¹¸©¤Ê¤É£µÆ»¸©¤Î£µËü£·£¶£°£°À¤ÂÓ¡¢Ìó£±£±Ëü£´£°£°£°¿Í¤Ë°ì»þ¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ê¤É¤Ë¿È¤ò´ó¤»¤¿½»Ì±¤é¤ÏÌ²¤ì¤ÌÌë¤ò²á¤´¤·¤¿¡£´ÙË×¤·¤¿Æ»Ï©¡¢»ÜÀß¤Î°ìÉô¤¬Êø¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¾¦ÉÊ¤¬»¶Íð¤·¤¿Å¹ÊÞ¡½¡½¡£ÃÏ¿Ì¤«¤é°ìÌë¤¬ÌÀ¤±¤ÆÈï³²¾õ¶·¤â½ù¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤é¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÌÅÙ£µ¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¡¢¼«¼çÅª¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¿»ÔÌ±¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¤ò³«Êü¤·¡¢ºÇÂç£²£³£µ¿Í¤¬¿È¤ò´ó¤»¤¿¡£Æ±»Ô¤Î½÷À¡Ê£¶£·¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊºòÇ¯£··î¤Î¡Ë¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾Åç²ÃÏ¿Ì¤Ç¡¢ÈòÆñ¤·¤¿·Ð¸³¤ò»×¤¤½Ð¤·¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Îó¼Ö¤Î±¿µÙ¤¬Áê¼¡¤¤¤À±Æ¶Á¤Ç¡¢£Ê£ÒÈ¡´Û±Ø¤Ï£¹ÆüÄ«¤«¤éÊØ¤Î¿¶¤êÂØ¤¨¤äÊ§¤¤Ìá¤·¤òµá¤á¤ëµÒ¤é¤Çº®»¨¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¡¦¾å³¤¤«¤éÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¡¢È¡´Û»Ô¤«¤é»¥ËÚÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÂç³Ø±¡À¸¡Ê£²£´¡Ë¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÄ¹¤¤ÍÉ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àã¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ£¸Æü¤«¤é·ç¹Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤À¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¡ÊËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑµÒÌó£²£°£°¿Í¤¬¶õ¹ÁÆâ¤ÇÌë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¾²¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ²ñ¼Ò°÷¡Ê£´£³¡Ë¤Ï£¸Æü¤ÎÅþÃå¸å¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤¢¤ë¤È½ÉÇñ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤«¤é¡ØÍ¾¿Ì¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°Ìá¤ì¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µ¢¤ê¤ÎÊØ¤¬¤Þ¤À¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿É½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
