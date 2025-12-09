テレビ朝日の平成名物番組が令和に戻ってくる。1995年10月から2000年3月までレギュラー放送された「ウッチャンナンチャンの炎のチャレンジャー これができたら100万円!!」が来年1月12日に、25年ぶりにスペシャル番組として復活する。

番組名物の超人気競技「電流イライラ棒」も復活し、賞金も100万円から1000万円に増強。MCには南原清隆と菊池風磨が就任する。

X（旧ツイッター）では「炎のチャレンジャー」がトレンド入り。「てかこれが25年前って恐ろしいな…」「風磨くんどんだけ仕事してるんだ？！www炎のチャレンジャー懐かしい」「炎のチャレンジャー懐かしい 自分がよく見ていた番組のひとつで特に電流イライラ棒シリーズが好きでよく見てたな 復活したイライラ棒はとても楽しみだ！」などと書き込まれていた。

一方で「炎のチャレンジャー復活するんだ 嬉しいけどウッチャンがMCじゃないの寂しいね…」「ウッチャン出ないんかいww」「炎のチャレンジャーが特番として復活というニュース目にしたけどウッチャンナンチャンのタッグじゃないのか…」との声もあった。