¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡ÙÎòÂåÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¥â¥Á¡¼¥Õ¤Î¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¤¬ÅÐ¾ì!
¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤¬Å¸³«¤¹¤ë²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤«¤é¡¢¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÎºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡ÖÊÑ¿È¥Ö¥í¡¼¥Á¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡ÊÑ¿È¥Ö¥í¡¼¥Á/¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È/¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ù(³Æ1,650±ß)¤ÎÈ¯Çä¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡Ù
¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤è¤ê¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ÎÎòÂåÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡Ù¤¬2026Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£
Æ±ÉÊ¤Ï¡¢¸ý¹È¤ä¥Á¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¥é¡¼¥Ð¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³¥¹¥á¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ç¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥¹¥á¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢3¿§Å¸³«¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿Çö¤Å¤¤Î¥Ð¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ä¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥«¥ï¥é¥è¥â¥®²Ö¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¹âÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ë¥±¥Í¥Á¥¢¥Ü¥ë¥Ó¥ê¥¹¼ï»ÒÌý¤Ç½á¤¤¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£ÅÉÉÛ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÊÑ¿È¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¥Ô¡¼¥Á¤Î¹á¤ê¡¢¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¥Ô¥ª¥Ë¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö"Pretty Guardians"²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡¥»¥Ã¥È¡Ù¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥È¥¥á¥¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡¥»¥Ã¥È¡Ù
¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡ÊÑ¿È¥Ö¥í¡¼¥Á¡×¡¢¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡¢¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î ²Á³Ê¤Ï³Æ1,650±ß¡£Á´3¼ï¡£
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï15ºÍ°Ê¾å¡£ ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯1¸Ä¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡£ ¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¿È¥Ö¥í¡¼¥Á¤ÏÌóH21¡ßW39¡ßD38(mm)¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÌóH21¡ßW39¡ßD38 (mm)¡¢ ¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÄÌóH21¡ßW38¡ßD42 (mm)¡£ ¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÄ¾·Â¤ÏÌó38mm¡£
À¸»º¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÆ´ï¤ÏÃæ¹ñËÜÅÚ/¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¤ÏÆüËÜ¡£ ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù¡¢Sailor Moon store¡¢Â¾¡£2026Ç¯8·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£ È¯Çä¸µ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¡¡¥¯¥ì¥¢¥Ü¡¼¥Æ¡£
(C)ÉðÆâÄ¾»Ò¡¦PNP¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó (C)Naoko Takeuchi
½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï2018Ç¯È¯Çä¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹ ¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¡¼¥à¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£
¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤Î¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¤è¤ê¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ÎÎòÂåÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡Ù¤¬2026Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä·èÄê¤·¤¿¡£
Æ±ÉÊ¤Ï¡¢¸ý¹È¤ä¥Á¡¼¥¯¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¥«¥é¡¼¥Ð¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥³¥¹¥á¤Ç¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥óÉÕ¤¤Ç¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ã¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥³¥¹¥á¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢3¿§Å¸³«¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¤·¤¿Çö¤Å¤¤Î¥Ð¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Î¥á¥¤¥¯¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ä¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¡¢¥«¥ï¥é¥è¥â¥®²Ö¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¹âÊÝ¼¾¥±¥¢¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ë¥±¥Í¥Á¥¢¥Ü¥ë¥Ó¥ê¥¹¼ï»ÒÌý¤Ç½á¤¤¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£ÅÉÉÛ¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢ÊÑ¿È¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Æ¥£¡¼¤Î¹á¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¥Ô¡¼¥Á¤Î¹á¤ê¡¢¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¥Ô¥ª¥Ë¡¼¤Î¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹á¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö"Pretty Guardians"²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡¥»¥Ã¥È¡Ù¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¥È¥¥á¥¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡¥»¥Ã¥È¡Ù
¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡ÊÑ¿È¥Ö¥í¡¼¥Á¡×¡¢¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡¢¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹¡¡Èþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¡¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¡¡¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î ²Á³Ê¤Ï³Æ1,650±ß¡£Á´3¼ï¡£
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï15ºÍ°Ê¾å¡£ ¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¤Ï¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯1¸Ä¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¡£ ¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÑ¿È¥Ö¥í¡¼¥Á¤ÏÌóH21¡ßW39¡ßD38(mm)¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÌóH21¡ßW39¡ßD38 (mm)¡¢ ¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¥Ï¡¼¥È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡ÄÌóH21¡ßW38¡ßD42 (mm)¡£ ¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÄ¾·Â¤ÏÌó38mm¡£
À¸»º¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÆ´ï¤ÏÃæ¹ñËÜÅÚ/¥ê¥Ã¥×¡õ¥Á¡¼¥¯¤ÏÆüËÜ¡£ ÈÎÇä¥ë¡¼¥È¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Åù¡¢Sailor Moon store¡¢Â¾¡£2026Ç¯8·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡£ È¯Çä¸µ¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¡¡¥¯¥ì¥¢¥Ü¡¼¥Æ¡£
(C)ÉðÆâÄ¾»Ò¡¦PNP¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó (C)Naoko Takeuchi
½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ú¡¼¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£¾¦ÉÊ»ÅÍÍÅù¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¹ñ³°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï2018Ç¯È¯Çä¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥í¥Þ¥ó¥¹ ¥Þ¥ë¥Á¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¡¼¥à¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£