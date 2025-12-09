【スト6：天鬼ぷるるさんの自動実況機能】 12月16日 実装予定

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」において、VTuber・天鬼ぷるるさんによる自動実況機能を12月16日に実装する。

天鬼ぷるるさんは、プロeスポーツチーム「REJECT」のストリーマー部門に所属するVTuber。今年10月に「スト6」の自動実況機能の解説者として登場することを自身の配信にて明かしていたが、今回12月16日に実装されることが正式に発表された。トレーラーでは、天鬼ぷるるさんらしい独特なマシンガントークの自動実況を聞くことができる。

また、12月16日より2026年3月3日までにログインしたプレーヤーに、記念称号が配布されることも発表された。

"Amaki Pururu, your favorite angel-devil here!"



Member of esports organization REJECT and popular Japanese streamer Amaki Pururu will appear as a guest color commentator on December 16!



We're also giving all players who log in during 12/16/2025 - 3/3/2026 a special title. pic.twitter.com/5fUVhx1Kqa - Street Fighter (@StreetFighter) December 9, 2025

