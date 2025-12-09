けさ早く、岐阜県山県市にあるちょうちんなどを製造する会社の工房で火事がありました。けが人はいませんでした。

【写真を見る】｢黒い煙が出ている｣ 早朝にちょうちんなどを製造する工房で火災 木材や塗料などを大量に保管 きのう午後7時以降は無人 岐阜・山県市

警察によりますときょう午前6時半前、山県市大桑にある、ちょうちんなどを作る「岐阜みのじ」で、近くの住人から「黒い煙が出ている」と消防に通報がありました。

消防車など16台が消火に当たり、火は約3時間後に消し止められ、鉄骨スレート葺きの建物約660平方メートルが焼けました。

現場はちょうちんやぼんぼりなどを製造する工房で、木材や塗料などが大量に保管されていたということです。



（近所の人）

「私が見たときはもう黒煙が、屋根の上から30メートルから40メートル上がっていた。10分くらいしたら火の手が上がって燃え上がった」



工房はきのう午後7時以降無人だったということで、警察と消防が火が出た詳しい原因を調べています。