MINMI¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼24¼þÇ¯¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó·èÄê
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼MINMI¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼24¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖMINMI LIVE atÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Áits not too late¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥ì¥²¥¨¤ä¥½¥«¤ò£Ê¡ÝPOP¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤äºÇ¶á¤Ç¤Ï³¤³°¤Ë¤â°ÕÍßÅª¤Ë¿Ê½ÐÃæ¡£25¼þÇ¯¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÈÌóÂ«¤·¤¿ÅÁÀâ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£
ËÜ¸ø±é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢MINMIÆüËÜÉðÆ»´ÛÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤È¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÎÏ¶¯¤¯¤â¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂê»ú¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¤Ï¡¢¡ÉÀ¤³¦¤ÇºÇ¤âÍ½Ìó¤Î¼è¤ì¤Ê¤¤¥Í¥¤¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëBritney TOKYO¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ºß½»¤ÎÈà½÷¤È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÃç´Ö¡£MINMI¤Î¡Ö²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è--¡Éits not too late¡É ¤È¤¤¤¦À¸¤Êý¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë¶¦ÌÄ¤·¡¢º£É®¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡Öits not too late¡×¤Ï¡¢MINMI¤¬¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÅÏÊÆ¤·¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤âÌ´¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤¿³Ú¶Ê¡£¡ÉÌ¤Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡£¤Ê¤Ë¤«¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤ËÃÙ¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¡É¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¿·¶Ê¡Öits not too late¡×¤Ï¡¢12·î15Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¢£MINMI¥³¥á¥ó¥È
¥Õ¥¡¥ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Î©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡¢¡Éits not too late¡É ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤Ä¤Þ¤º¤¤¤Æ¤â¡¢Äü¤á¤ºÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¤Ã¤È¤Þ¤¿Êâ¤½Ð¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿Ìë¤ò¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç°ì½ï¤Ëºî¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤³¤³¤«¤é°ì½ï¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
MINMI LIVE at ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡Áits not too late¡Á
2026Ç¯10·î8Æü¡ÊÌÚ¡ËÆüËÜÉðÆ»´Û
OPEN 18:00 / START 19:00
½Ð±é¡§MINMI¡¡¢¨¥²¥¹¥È¡¦¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
MINMIÆüËÜÉðÆ»´Û ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://minmi.jp/minmi-nihonbudokanlive-202610/
