アドビは、動画編集ソフト「Premiere」モバイル版において、新しいコンテンツ制作スペース「YouTubeショート用に作成」の一般提供を開始した。テンプレート、トランジション、エフェクトが豊富に用意されており、直感的にビデオコンテンツを作成できるという。

「YouTubeショート用に作成」アイコンをタップすると、エフェクト、トランジション、編集ツールにアクセスでき、コンテンツを自由に編集し、素材のカットやトリミング、動画・音声トラックの重ね合わせ、色調や明るさの調整、テキストやキャプション、その他多くの作業が簡単に行なえる。

際立つトランジションやエフェクトが組み込まれた既成テンプレートも用意。カスタマイズして使うこともできる。テンプレートギャラリーは今後も継続的に更新され、多くのコンテンツが追加されるとのこと。

完成した動画は、数回のタップでYouTubeショートに投稿できる。また、アップロード時に自分だけのオリジナルテンプレートも作成可能。「他のクリエイターにインスピレーションを与えたり、新たなYouTubeトレンドの作成が可能」としている。