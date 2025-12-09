ＮＨＫは９日、俳優・仲野太賀が主演を務める２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（１月４日スタート）の追加キャスト１０人を発表した。過去の大河ドラマで２度、豊臣秀吉を演じた俳優の竹中直人は松永久秀役に決定。ほかにも大倉孝二、宮川一朗太、森口瑤子、池田鉄洋、白洲迅らが出演する。

竹中は１９９６年の大河「秀吉」と１４年の「軍師官兵衛」で豊臣秀吉役だった。今回は２１年の「青天を衝け」（徳川斉昭役）以来となる。演じる松永久秀は、大和国（現在の奈良県）の戦国武将。あまたの裏切りと変わり身の早さゆえに周囲から恨みを買うことが多い。織田信長が足利義昭を奉じて上洛（じょうらく）すると、いち早く織田に臣従、小一郎（仲野）たちともかかわりを持つことに。茶人としても高名…というキャラクター。竹中は「やったぁ！また大河ドラマに出演出来る！ 嬉（うれ）しいな！ 今回の大河ドラマは、あの松永久秀をどのように描くのか？！これはかなり楽しみだぞ！と思いました」と参加を喜んだ。

大倉は坂井喜左衛門役。尾張国中村で大きな影響力を持つ土豪。ある事情で藤吉郎（池松壮亮）を憎んでおり、小一郎が娘の直（白石 聖）と親しい関係にあることもよく思っていない…という役柄だ。大倉は「また大河ドラマに呼んでいただき、大変ありがたく思っております。若い共演者の皆さんを盛り立てられるよう、且（か）つエネルギー負けしないよう取り組んだつもりです。皆さんに楽しんでもらえるドラマになることを期待しております」とコメントした。

宮川は浅野長勝役。織田家に仕える武士で、寧々（浜辺美波）の父。小一郎たちの亡き父・弥右衛門と戦に出たことがあり、今も藤吉郎に目をかけている…というキャラクターで、「『光る君へ』から間を置かずにオファーをいただき、それはもう嬉しかったですね。しかも前回の“仕事できない男”から、今回は一家の長、武士で寧々の父！ 身が引き締まる思いでした。武具をつけるのも大変で緊張感漲（みなぎ）る合戦シーンがある一方、家においては優しい父。寧々、小一郎、藤吉郎たちを温かく見守る男であろうと心掛けています。観（み）ている皆様に心安らぐひとときを届けられれば幸いです（笑）」とメッセージを寄せた。

森口は寧々の母・ふくを演じる。気は優しいが、どこか頼りないところのある夫を支える世話女房だ。森口は「寧々の“心の土台”を育む母・ふくという大役をいただき、身の引き締まる思いです。武家の母として、厳しく、そして温かい家族の絆をお伝えできるよう、精一杯努めてまいります」と意気込んだ。

池田は丹羽長秀役。信長が絶対的な信頼を置いた家老、通称“五郎左（ごろうざ）”。血気盛んな武将が多い家臣団の中で文武両道を実践し、織田家を支える…という役柄で、池田は「２０年ぶりの大河ドラマ出演となります。しかも、大名・丹羽長秀という大役を賜り、オファーをいただいた際には、身の引き締まる思いでした。しかし、すでに始まっている撮影現場の熱気に包まれ、今ではワクワクが止まりません。織田家臣団の皆さんと軍議（撮影）を重ねる時間が、何よりの楽しみとなっています。この現場の熱が、きっと視聴者の皆さまにも伝わるはずです。どうぞ、おもいきりお楽しみください」と呼びかけた。

白洲は佐々成政役に決定。信長にその戦働きを認められ、精鋭部隊の一つである黒母衣衆（くろほろしゅう）の筆頭に上り詰めた、血気盛んな男だ。「『どうする家康』に続き、再び戦国大河に出演させていただける事になり、なにかご縁のようなものを感じています。前回は、初めての大河ドラマに圧倒されながらも負けじと自分の役割を全うすることに必死で、気付けば撮影が終わっていました。今回の「豊臣兄弟！」では、“大河ドラマ”という作品を楽しみながら演じたいと思います。佐々成政は、特に豊臣兄弟の２人に対して腹に一物抱える人物ではありますが、もがきながらも心に秘める熱い想いを体現していけたらと思います」とコメントした。

ほかにも菅原大吉は佐久間信盛役、諏訪太朗は林秀貞役、水橋研二は森可成役、金井浩人は佐久間盛重役に決定した。

プロデューサーの高橋優香子氏もコメント。竹中について「豪傑な人物像で有名な松永久秀には、過去大河で２度の“秀吉経験”をお持ちのレジェンド・竹中直人さんをお迎えしました」と期待。また「主人公たちとの化学反応に、ぜひご期待ください。オリジナルキャラクターである直の父・坂井喜左衛門もなかなかのクセ者です。寧々を育んだ浅野長勝・ふく夫婦の穏やかさ、対して信長に仕える織田家臣団の重厚感や物々しさなどなど、キャラクターの魅力は序盤からアクセル全開。ご覧いただく中で、きっと推しキャラを見つけていただけるのではないかと思います。明日もまた何名かの方々を発表致しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

同作は仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下剋上サクセスストーリー。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く。秀長の兄で、天下統一を果たす戦国武将・豊臣秀吉役は池松壮亮が演じる。ほかにも織田信長役の小栗旬、信長の妹・お市役の宮粼あおい、豊臣兄弟の最大のライバルである徳川家康役の松下洸平などが出演する。語りは女優の安藤サクラが務める。