テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は９日、８日午後１１時１５分ごろ「青森県東方沖」で発生した最大震度６強の地震について報じた。

番組では、この地震を受け気象庁と内閣府が９日午前２時に今後発生する可能性がある大きな地震への警戒を呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を２０２２年の運用開始以降、初めて発表したことを伝えた。

また、内閣府は大きな地震が発生した場合に速やかに避難できる態勢を維持するように求めたことを報じ、特別な備えを呼びかける「後発地震注意情報」は、１６日午前０時まで続くことを伝えた。

スタジオでは「防災対応をとるべきエリア」を「７道県１８２市町村」と伝えた。内訳は、北海道「６３市町村」、青森県「２８市町村」、岩手県「２３市町村」、宮城県「３５市町村」福島県「１０市町村」、茨城県「９市町村」、千葉県「１４市町村」と伝えた。

そして防災対応として「どんなことをしたらいいか」とし、司会の羽鳥慎一アナウンサーがパネルを使って「避難場所・避難経路の確認」、「非常食などの備蓄の確認」、「すぐ逃げられる態勢の維持」、「非常持ち出し品の常時携帯」と伝えた。