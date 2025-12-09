【リーグドゥ】スタッド・ランス 4−0 ラヴァル（日本時間12月9日／スタッド・オーギュスト・デローヌ）

【映像】アシストは？転がりながらのラストパス

スタッド・ランスに所属する日本代表MFの中村敬斗によるラストパスが脚光を浴びている。

スタッド・ランスは日本時間12月9日、リーグドゥの第16節でラヴァルと対戦。中村は左のウイングとしてスタメン出場した。すると1点リードで迎えた30分に、右足で強烈なミドルシュートを突き刺して、チームの2点目をマークした。

さらに1点を追加して迎えた70分、左サイドに流れた途中出場のDF関根大輝からのパスを受けた中村は、3選手に囲まれる。すると足を出してきたMFウィリアム・ベナードに後ろから倒される形となりボールが溢れるが、これが絶妙なスルーパスとなりFWアダマ・ボジャンのゴールをお膳立てする形となったのだ。

中村とべナードの混戦シーンで最終的にどちらがボールに触っているかは判断が難しく、SNSのファンたちも「これってアシスト？」「もうアシストでいいだろw」「関根ー中村からのゴール！！」「これは敬斗にアシストつくか？？」「つっつかれてバランス崩しながらパス出したってこと？」「相手選手が出した足がボールに触れてると思うけどなー」「なんか珍しい形だな」「中村転がりながらラストパスw」「何回か見たけどわからないw」など大盛り上がりとなっている。

最終的にこのプレーで中村のアシストは付かず。この結果、中村のスタッツは11試合で7ゴール2アシストとなっている。なお、チームは4ー0の快勝となり3位に浮上した。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）