¾®»³Ä¾¾ë¡ÖÎý½¬¸å¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡×¡¢³ëÀ¾½á¡Ö¥Ó¡¼¥ë°û¤à¤È´èÄ¥¤ì¤ë¡×¡ÄÈ¢º¬Ï©¤«¤éÀ¤³¦¤ØÈôÌö¤·¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤é¸ì¤ë
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤ËÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤¬£±£±·î£²£±Æü¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¤è¤ß¤¦¤êÂç¼êÄ®¥Û¡¼¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¢º¬Ï©¤¬°é¤àÄ©Àï¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢º£½©¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤Î¾®»³Ä¾¾ë¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¡¢£±Ëü¥á¡¼¥È¥ëÂåÉ½¤Î³ëÀ¾½á¡Ê°°²½À®¡Ë¡¢£²£°£°£·Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¥Þ¥é¥½¥ó£¶°Ì¤ÎÂçºê¸ç»Ë¡¦»³Íü³Ø±¡Âç´ÆÆÄ¤é¤¬¡¢À¤³¦¤ËÄ©¤à¿´¹½¤¨¤Ê¤É¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¾®»³Ä¾¾ë¤µ¤ó¡¢¤â¤¦°ìÅÙÁö¤ë¤Ê¤é¡Ö£²¶è¡×
¡¡¡½¡½ºÇ½é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Î»×¤¤½Ð¡×¡£
¡¡¾®»³¡¡Í½Áª²ñ¡££±Ç¯¤«¤é£´Ç¯Ï¢Â³¡¢³§¶Ð¾Þ¤Ç½Ð¤¿¤Î¤Ç¡£È¢º¬¤ÎÀÚÉä¤¬¤«¤«¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ëÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê³ØÀ¸Ï¢¹ç¤Ç£±ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎÀ¤Ç¿²¿©¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿Ãç´Ö¤È¡¢¤¿¤¹¤¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½ÁÏ²ÁÂç¤Ï³ëÀ¾¤µ¤ó¤âÁö¤Ã¤¿£²£°£²£±Ç¯Âç²ñ¤Ç¡¢ºÇ½ª¶è¤ÎµÕÅ¾¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£
¡¡³ëÀ¾¡¡±ýÏ©Í¥¾¡¤·¡¢£±£°¶è¤Þ¤ÇÀèÆ¬¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÌ´¸«¿´ÃÏ¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ËÈ´¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï£³°Ì°Ê¾å¤òÁÀ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤Î£²°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç´î¤Ó¤·¤¿¡£
¡¡Âçºê¡¡£´Ç¯ÌÜ¤Ë¼ç¾¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥«¡¼¤òÁö¤Ã¤ÆÁí¹ç£¶°Ì¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤º¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÁ°¤ÇÊó¹ð¤·¤¿»þ¡¢ÎÞ¤¬¤Ü¤í¤Ü¤í½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±È¢º¬¤Ë¤«¤±¤ÆËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¼¡¤Ï¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁö¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿¶è¤òÁö¤ê¤¿¤¤¤«¡×¡£
¡¡¾®»³¡¡£²¶è¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¥³¡¼¥¹¤Ïµ¯Éú¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë¡Ö£²¶è¤Î¸¢ÂÀºä¤È¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡³ëÀ¾¡¡¥¢¥ó¥«¡¼¡£°ìÈÖ´ÑµÒ¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡£
¡¡Âçºê¡¡£±¶è¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÈ¢º¬±ØÅÁ¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£
¡¡Âç¸å¡¡£±£°¶è¡£ÆÃ¤Ë¶äºÂ¤Î´ÑµÒ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤«¤é¡£ÂçÌ¾¹ÔÎó¤Î¤è¤¦¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤é¤ì¡¢°ìÈÖ¹¬¤»¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¡×¡£¾®»³¤µ¤ó¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤â¡¢¥Þ¥é¥½¥óÂåÉ½¤È¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®»³¡¡Åìµþ¤Î¼«¹ñ³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤Ï£²£³°Ì¤ÇËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¡£
¡¡³ëÀ¾¡¡Åìµþ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç£²£²°Ì¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÂ³¤£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç»õ¤¬Î©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Ï²¿ÅÙ¤«ÀèÆ¬¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤òºî¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Êª¤ª¤¸¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²ù¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¿È¤Ë¤Ê¤ë·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Âçºê¤µ¤ó¤Ï£°£·Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂçºåÂç²ñ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£¶°ÌÆþ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âçºê¡¡Âç³Ø¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤òÁª¤ó¤À¤¬¡¢Æ±¹¥²ñ¤ÇÂ©È´¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Î¦¾å¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈµÏ¿¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ä¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¸å¡¡²¿¤¬Àµ²ò¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£Âç³Ø¤Ç¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÇÀï¤¦¤Î¤À¤«¤é¡£±ó²ó¤ê¤¬¼Â¤Ï¶áÆ»¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÉý¤â¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
³ëÀ¾½á¤µ¤ó¡Ö£²£¶Ê¬Âæ½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀï¤¨¤Ê¤¤¡×
¡¡¡½¡½È¢º¬¤òÁö¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ï¡£
¡¡¾®»³¡¡¥¹¥¿¥ß¥Ê¶¯²½¤¬°ìÈÖÌòÎ©¤Ä¡£ÆÃ¤ËËèÆü¤ÎÄ«Îý¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ß¥Êºî¤ê¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ëÀ¾¡¡Ç¯¡¹È¢º¬¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢½ç°Ì¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£È¢º¬¤òÎÈ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜ»Ø¤¹°ÌÃÖ¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
¡¡¡½¡½Âçºê¤µ¤ó¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡Âçºê¡¡¼Â¶ÈÃÄ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¿¤ÓÂå¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¾¯¤·¹µ¤¨ÌÜ¤Ë¡¢Áª¼ê¤Ë¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¸Î¾ã¤Ê¤¯Îý½¬¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡Âçºê¡¡È¢º¬¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¤½¤ÎÈ¢º¬¤Ø¤Î¶¯¤¤¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇ³¤¨¿Ô¤¤µ¤»¤º¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ê¤ë¡¢¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¾®»³¡¡Âç³Ø¤Î´ÆÆÄ¤¬¿¤ÓÂå¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£º£¤ÏÎëÌÚ·ò¸ã¤µ¤ó¤Î¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿£²»þ´Ö£´Ê¬£µ£¶ÉÃ¡ÊÅö»þ¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ëÀ¾¡¡ËÍ¤â¡Ê£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Î¡ËÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¤¡££²£¶Ê¬Âæ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÀ¤³¦¤È¤ÏÀï¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¾å¤Ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Âçºê¡¡³ëÀ¾·¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤ËËÜµ¤¤ÇÄ©¤á¤Ð¡¢ËÜÅö¤Ë¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤»¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£
Âçºê¸ç»Ë¤µ¤ó¡Ö¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡¢´¶¤¸¤Æ¡×
¡¡¡½¡½¡Ö£±£°£²²óÂç²ñ¤Î¸«¤É¤³¤í¡×¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡£
¡¡¾®»³¡¡¡Ö»³¡×¡£²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»³ÅÐ¤ê¤¬°ì¤Ä¤Î¥¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢»³¤Î¿À¤ò¸«¤¿¤¤¡£ÁáÂç¤Î¹©Æ£¿µºîÁª¼ê¡ÊÁ°²ó£µ¶è£²°Ì¡Ë¤Ï¡¢²ÄÇ½À¤¬½½Ê¬¤¢¤ë¡£
¡¡³ëÀ¾¡¡¡ÖÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤½ç°ÌÊÑÆ°¡×¡£¸«¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤ÏÂçº®Àï¤¬°ìÈÖÌÌÇò¤¤¡£Â´¶È¤·¤¿¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¡¢É½¾´ÂæÁè¤¤¡¢¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤ò¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡Âçºê¡¡¡ÖÍ¥¾¡Áè¤¤¡¢¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÈ¢º¬¤Ø¤Î»×¤¤¡×¡£¤Þ¤º¤ÏÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï¸«¤É¤³¤í¤Î£±ÈÖÌÜ¡£¥·¡¼¥É¸¢Áè¤¤¤Ï¡¢¤¦¤Á¤â´Þ¤á¤ÆÍ½Áª²ñ¹»¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÍí¤á¤ë¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¢º¬¤òÁö¤ê¤¿¤¯¤ÆÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿°ì¿Í°ì¿Í¤Î¡¢¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Âç¸å¡¡¡Ö·²Íº³äµò¡×¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤³¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£»³¤òÀ©¤¹¤ë¼Ô¤¬È¢º¬¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢º£¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç³Ø±ØÅÁ³¦Á´ÂÎ¤¬¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡£¡ÖµÏ¿¤äÀ®ÀÓÈ´¤¤Ç¡¢Áö¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡£Áö¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢Áö¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ï¡×
¡¡¾®»³¡¡Áö¤ë¤³¤È¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¡£Âç²ñ¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ò½ä¤ì¤¿¤·¡¢¹ç½É¤Ç¤Ï¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¥±¥Ë¥¢¤Ë¤âÅÏ¤Ã¤¿¡£Î¦¾å¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢Îý½¬¸å¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤¬³Ú¤·¤ß¡£
¡¡³ëÀ¾¡¡µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤µ÷Î¥¤À¤±Áö¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢´À¤ò¤«¤¤¤¿¸å¤Ë¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤È´èÄ¥¤ì¤ë¡£
¡¡Âç¸å¡¡¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ï¡¢¿²¤ë»þ´Ö¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤¤¡¢Æü¡¹ÀáÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¦¥Ê¤ä¥Ó¡¼¥ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Âçºê¡¡»ä¤â¸½Ìò»þÂå¤Î³Ú¤·¤ß¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£³ëÀ¾·¯¤È¾®»³·¯¤ÏÂçÀÚ¤ÊÎý½¬¤Î£±½µ´ÖÁ°¤«¤é¤Ï°û¤Þ¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÏÁ°Æü¤Þ¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·²á¤®¤Æ¤¿¤«¤Ê¡£
Âç¸å±É¼£¤µ¤ó¡¢È¢º¬Ï©¤Ï¡Ö£¶£°£°£°¿Í¤¬»Ù¤¨¤ë¡×
¡¡¡½¡½¼¡¤Ï¡Ö¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï¡¢ÃÏ¸µÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤«¡×¡£
¡¡¾®»³¡¡ÆüËÜ³«ºÅ¡£°ÜÆ°¤ä¿©»ö¤Ê¤É¡¢¤Õ¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ä¶¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ë¤«¤é¡£
¡¡³ëÀ¾¡¡·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¼«¹ñ³«ºÅ¤«¤Ê¡£Åìµþ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÎÀ¼±ç¤ÎÂç¤¤µ¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¿¤À¡¢Âç²ñ¸å¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎÊý¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£´Ñ¸÷¤â³Ú¤·¤á¤¿¤·¡£
¡¡Âçºê¡¡»ä¤ÏÃÏ¸µ¤ÎÂçºå¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢ËÌµþ¸ÞÎØ¡¢¥É¡¼¥Ï¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÃÏ°è¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜ²»¡£¤·¤«¤·¡¢Âçºå¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï±þ±ç¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¼«¹ñ³«ºÅ¤¬°ìÈÖÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½ºÇ¸å¤Ë£±£°£²²ó¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡£
¡¡¾®»³¡¡Î¨Ä¾¤Ë¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Ï³Ú¤·¤ß¡£¤½¤·¤Æ¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅìÇÀÂç¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢Êì¹»¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´Áª¼ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡£ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢£±¶è¤«¤é£µ¶è¤Þ¤Ç±þ±ç¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¡£
¡¡³ëÀ¾¡¡½ç°ÌÊÑÆ°¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ëÂçº®Àï¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£ÁÏ²ÁÂç¤â¤Ä¤¤¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±ÝÌÚÏÂµ®´ÆÆÄ¤Ï£³°Ì°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï³Î¼Â¤Ë¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡Âçºê¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤ÏËÜµ¤¤ÇÄ©¤ó¤À°ì¿Í°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤ÎÁö¤ê¤ÎÇ®¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¡¢¶Ú½ñ¤¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡£»³Íü³Ø±¡Âç¤â¡¢³§¤µ¤ó¤Î¿´¤Ë¶Á¤¯ËÜµ¤¤ÎÁö¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¦¡£
¡¡Âç¸å¡¡È¢º¬±ØÅÁ¤Ï¡¢Áö¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÊüÁ÷¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ©ºî¿Ø¡¢±èÆ»¤Î·Ù»¡´±¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÁöÏ©°÷¡¢³ÆÃÏ¶è¤Î¿³È½°÷¤Ê¤É£¶£°£°£°¿Í¤°¤é¤¤¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£°£²²óÂç²ñ¤¬¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À®½Ï¤·¤¿Âç²ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
(¼Ì¿¿¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÄ»³¸¬ÂÀÏº»£±Æ)