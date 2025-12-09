歌手のK（ケイ＝42）の公式サイトが9日に更新され、Kの体調不良により同日開催予定だったライブが延期されると発表された。振替公演の日程については追って伝えられる。

サイトでは「本日、2025年12月9日(火)に開催を予定しておりました『K 20th Anniversary LIVE Winter Wonderland! with 黒沢 薫』公演は、Kの体調不良により、開催を延期することとなりました」と報告。

「本公演を楽しみにされていました皆さまには、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。振替公演の日程については「決定次第、HPとSNSでお知らせいたします」としている。「ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。

Kは韓国・ソウル出身のシンガーソングライター。05年TBSドラマ「H2」の主題歌「over...」でデビューし、同年11月フジテレビドラマ「1リットルの涙」の主題歌「Only Human」が大ヒットした。私生活では14年8月にタレントの関根麻里と結婚。翌15年第1子となる女児が、19年には第2子女児が誕生している。