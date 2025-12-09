「危険運転致死傷罪」の適用基準の見直しについて議論する法制審議会で、アルコールや速度の数値基準の「試案」が示され、アルコール濃度については、呼気1リットルにつき「0.5ミリグラム以上」を適用基準とする新たな案が示されました。

「危険運転致死傷罪」をめぐっては、適用基準があいまいだとする指摘があり、法務大臣の諮問機関である法制審議会で、複数の数値基準が示されるなど見直しに向けた議論が続けられていました。

こうした中、9日の部会では、数値基準を1つに絞った「試案」が示されました。

「試案」では、飲酒運転について、WHO＝世界保健機関の調査で「注意力や警戒心が低下し、反応が遅れる」などとされている「呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上」とする案が示されました。

これまでの議論では、判断力が低下するなどとされる「0.25ミリグラム以上」とすべきだという意見も示されていましたが、一律に危険運転致死傷罪とするには厳しすぎるといった意見が示されていました。

一方、速度については、最高速度が70キロ以上の場所では、この速度を「60キロ超過」で走行の場合、60キロ以下の場所では「50キロ超過」で走行の場合とする案が示されました。

「試案」では、この条件を満たさない場合でも危険運転致死傷罪を適用する可能性があるとしています。

部会では、この「試案」をもとに取りまとめに向けた議論が進められていて、まとまり次第、法務大臣に答申される見通しです。