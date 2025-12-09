½ÀÆ»¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¡¦³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¡¼«¿È¤Î°úÂàÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤Ë¤Ï¤Þ¤À»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡½ÀÆ»¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡áSBC¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°úÂàÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£¤³¤ÎÅÙ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ê¡¢³§¤µ¤Þ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö²ñ¼Ò¤ä´ÆÆÄ¤È²¿ÅÙ¤âÁêÃÌ¤ò½Å¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê·èÃÇ¤Ë¤Ï¤Þ¤À»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ä¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¾ì¤òÀß¤±¡¢ºÇ½é¤Î°ì¸À¤ò¼«Ê¬¤Î¸ý¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤¬Àè¹Ô¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁÛ¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë·Á¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¶¥µ»¿ÍÀ¸¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤¦¤·¤¿°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Àµ¼°¤Ë·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¸ø¼°¤Î¾ì¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤´ÀâÌÀ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÇÃÅê¤²¡¢´ØÀáµ»¤òÉð´ï¤Ë³èÌö¡£½é½Ð¾ì¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï31ºÐ11¥«·î¤ÇÆüËÜ½ÀÆ»»Ë¾åºÇÇ¯Ä¹Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¡¢Âè°ìÀþ¤òÂà¤¯°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£