EXILE TAKAHIRO＆ØMIの冠番組、今年はクリスマスイブに放送！クリスマス名曲＆洋楽ヒット曲をデュエット

EXILE TAKAHIROと三代目 J SOUL BROTHERSのØMI――兄弟のように仲の良い2人による冠番組『TAKAHIRO＆ØMIのおたがいプロデュース』。

昨年クリスマスの夜に放送され好評を博した同番組が、今年はクリスマスイブの12月24日（水）に放送されることが決定した。

TAKAHIROとØMIがお互いをプロデュースし合い、“まだ世に見せたことがない顔”を引き出していく。

今年、TAKAHIROは“ある場所でサプライズロケ”をしてØMIの素顔を引き出し、ØMIは昨年同様“音楽ライブ”でTAKAHIROの高いボーカリストスキルや色気溢れる顔を引き出す。

◆お互いの知られざる魅力が明らかに！

今回TAKAHIROが敢行するのは、ある場所でのサプライズ演出。

ØMIがあるミッションを果たすために一大サプライズを計画するが、ØMIは無事にミッションを果たせるのか？

一方、ØMIのプロデュースでは、TAKAHIROとØMIによるクリスマス名曲＆洋楽ヒット曲のデュエットを。どんな楽曲で2人の歌の世界を魅せてくれるのか――注目の楽曲ラインナップは当日発表される。

◆EXILE TAKAHIRO コメント

昨年のオンエアの反響もすごくて、事務所のみんなもそうですし、HIROさんからも「すごくいい番組だったね」と言っていただけました。ファンの皆さんも喜んでくださって、今までにもあるようでなかった番組になったので、僕たちもやっていて楽しかったですし、その空気感が伝わってよかったです。

今回も音楽のほうはØMIがプロデュースしてくれたのですが、今まで披露してこなかったような楽曲が選曲されています。とある曲は、LDHの歴史の中でもお届けしたことがないんじゃないか、というものも。短いながらも、たっぷりと冬を楽しんでいただける内容になっているかと思います。

僕がプロデュースしたものも、リアリティーのあるものをお届けできるのではないかと。きっといい映像をお届けできると思います。

昨年に続き、今年も放送させていただくということで、来年に期待していただけるような内容にしていきたいなと思いますし、僕たちの自然な空気感を感じていただけると思うので、楽しみにしていてください。

◆ØMI（三代目 J SOUL BROTHERS）コメント

TAKAHIROさんがおっしゃったように、すごく反響をいただきましたし、何より僕の地元（羽村市）が、ファンの方もたくさん来てくださるようになって大喜びでした（笑）。

僕のプロデュースのほうは、今回洋楽もやってみたいなという思いがあったので、挑戦してみました。普段僕たちのパフォーマンスを見てくださっている方にもなかなか新鮮なものになっているのではないかと思いますし、クリスマスを感じられる楽曲もラインナップできました。いずれも楽しんでいただけたらうれしいです。

今年もこうして皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思い、音楽部分の選曲などもさせていただいたので、クリスマス風物詩の1つとして楽しんでいただけたらなと思います！