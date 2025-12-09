2026年1月9日より新宿バルト9ほかで全国公開される韓国映画『YADANG／ヤダン』のカン・ハヌルとユ・ヘジンの来日が決定。あわせてキャスト陣からのグリーティング映像が公開された。

参考：カン・ハヌル×ユ・ヘジン共演の韓国ノワール 『YADANG／ヤダン』2026年1月9日公開へ

本作は、韓国に実在する国家権力と裏社会、善悪の境界で暗躍する存在“ヤダン”を主人公としたノワールクライムアクション。“ヤダン”と野心に取り憑かれ、闇に落ちた“検事”、権力の罠にはまり、正義を見失った“刑事”。3人の狂気が交錯し、すべてを奪われた“ヤダン”が仕掛ける、前代未聞の復讐劇が幕をあける。『ソウルの春』『ただ悪より救いたまえ』などを手がけたスタジオHive Media Corp.が制作を担当し、『新感染』シリーズ、『犯罪都市』シリーズのスタッフが集結。監督は『S.I.T. 特命殺人捜査』などのファン・ビョングクが務めた。

主人公を演じるのは、『ラブリセット 30日後、離婚します』やNetflixシリーズ『イカゲーム』、『椿の花咲く頃』など知られるカン・ハヌル。さらに、出世欲の強い検事を『破墓 パミョ』『タクシー運転手 ～約束は海を越えて～』のユ・ヘジン、荒くれ者だが情に厚い刑事を『夫婦の世界』やNetflixシリーズ『おつかれさま』のパク・ヘジュンそれぞれ演じる。

舞台は大統領選を控えた韓国。“ヤダン”ことイ・ガンス（カン・ハヌル）は、麻薬犯罪者から情報を引き出し、検察や警察に提供して司法取引を操る闇のブローカー。社会問題として水面下で蔓延していた麻薬犯罪は、やがて大統領選にも影を落とすこととなる。野心に燃える検事、真実を追い求める刑事、そしてヤダンが衝突するとき、国家と裏社会をも巻き込む巨大な陰謀があらわとなる。

本作の日本公開にあたり、ぜひ日本の観客に直接挨拶する機会をつくりたいとの思いから、カン・ハヌルとユ・ヘジン、2人揃っての来日が決定。2026年1月9日に新宿バルト9、ユナイテッド・シネマ豊洲にて、公開記念舞台挨拶イベントが実施される。

カン・ハヌルは、自身のファンミーティングなどでの公式来日はあるが、出演作の日本公開にあわせて来日し、舞台挨拶をするのは今回が初めて。ユ・ヘジンは、10月開催された「コリアン・シネマ・ウィーク」の際に公式初来日したが、出演作の日本公開にあわせて舞台挨拶をするのはこちらも初めてとなる。

あわせて、カン・ハヌル、ユ・ヘジンのほか、パク・ヘジュン、リュ・ギョンス、チェ・ウォンビンという本作のメインキャスト陣からのグリーティング映像も公開。

映像は、「日本のみなさん、こんにちは！」と笑顔で始まり、まずカン・ハヌルが「映画『YADANG／ヤダン』は、韓国に実在する麻薬犯罪者から情報を引き出し、検察や警察に提供して司法取引を操る、“闇”のブローカー“ヤダン”と、野心に取りつかれ、闇に落ちた検事、そして権力の罠にはまり、正義を見失った刑事のそれぞれの思惑と欲望が複雑に絡み合うメガヒットクライム・アクション大作です」と紹介。そしてユ・ヘジンが「最初から最後まで緊張感が途切れない、痛快なクライム・アクション映画『YADANG／ヤダン』ぜひ劇場で楽しんでください！」と語っている。

さらに、「日本のファンの皆さんにお会いできることを今からとても楽しみにしています」（刑事オ・サンジェ役／パク・ヘジュン）、「私たちキャストと映画を応援してくださりありがとうございます！」（チョ・フン役／リュ・ギョンス）、「たくさんの愛とご関心をよろしくお願いします！」（オム・スジン役／チェ・ウォンビン）とメインキャストが次々にメッセージ。最後は「ありがとうございます！」と笑顔で締めくくられている。（文＝リアルサウンド編集部）