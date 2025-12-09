真顔の秋田犬


【画像を見る】スレンダーすぎる！テーブルの上と下で別犬に見える秋田犬の立ち姿

Instagramに投稿された、秋田犬の立ち姿が大きな反響を呼んでいます。

投稿は6.1万いいねを記録し、「中に人がいるのでは？」「バーカウンターにいるお客さんみたい」といったコメントが寄せられました。

一体、どんな立ち姿なのでしょうか。

■まるで人間のような立ち姿

話題になったのは、こちすたぐらむさん（@kochistagram2021）の投稿。

ダイニングテーブルにもたれかかる秋田犬のこちろうくんですが、テーブルの下に伸びる脚はまるで人間が立っているよう。

ダイニングテーブに寄りかかる、こちろうくん


すっと伸びて揃えられた脚は、こちろうくんが顔の向きを変えたり、上半身の姿勢を変えてくつろぐ時も動きません。

テーブル下の脚が人間のよう…


乱れない美脚


犬とは思えない立ち姿に、「絵なの？」「テーブルの下だけ見たら人間のよう」といったコメントが見られました。

投稿への反響について、投稿主のこちすたぐらむさんは「面白いコメントをたくさんいただいて、私たちも楽しませてもらいました」と語っています。

■立ち姿は日常の風景

「こちろうがダイニングテーブルでくつろいでいる姿は、我が家では日常の風景なので、たくさんの方が驚いたり笑ったりしてくれて、私たちもビックリしています」と、こちすたぐらむさん。

特に印象的なコメントを聞いてみたところ「『スレンダーな脚になる秘訣を教えてください！』や『絶対中に人が入っていると思う』などがおもしろかったです」と答えてくれました。

「立っているのは日常です」


ご家族の間ではもはや当たり前の風景ですが、一体、こちろうくんがこのようなポーズをするようになったきっかけは何だったのでしょうか？

「朝食にパンを食べてると良い匂いにつられてやって来て…小さい頃はテーブルを見上げるだけでしたが、体が大きくなってある日突然立つようになりました」

食べ物がきっかけだったなんてほっこりしますね。

こちすたぐらむさんのお話を聞いてからあらためて写真を見ると、こちろうくんの立ち姿がより愛おしく感じられます。

たとえば、こちろうくんが立っている姿を後ろから捉えたこちらの投稿では、ご家族が食べている三角チョコパイが気になるようです。

後ろから見ても際立つ美脚


ご家族の横にぴったり並んで立っていたこちろうくんですが、チョコパイや飲み物に顔を近づける場面も。

美味しい…？どんな味？


さすがにチョコパイはもらえませんでしたが、おとなしく待っている姿に「残念」「ちゃんと待ってるの可愛すぎ」と励ましのコメントが寄せられました。

■秋田犬だけどコタツが大好き！

秋田犬は寒さに強いと言われていますが、こちろうくんはコタツが大好きなんだそうです。

Instagramでは、コタツでくつろいでいるこちろうくんの様子が見られます。

コタツが大好き！


こちろうくんは体が大きいこともあり、コタツに座るとまるで人間が座っているかのように見えます。

コタツで温まりながらご家族からリンゴをもらい、パクリ。

リンゴをパクリ


あっという間にリンゴを食べてしまい、名残惜しそうに手元を見ている姿も微笑ましいです。

え…もうおしまい？


最近のこちろうくんの様子や面白かったエピソードを伺ったところ、「いつも（コタツに）頭からズボッと入って、でも体は大きいのでしっぽとお尻は出すスタイルでくつろいでいます」と教えてくれました。

なんともおちゃめなコタツの入り方で、想像するだけで頬が緩んでしまいます。

ダイニングテーブルの立ち姿とはまた違う、こちろうくんの魅力が溢れていますね。

■美しい立ち姿と、家族との楽しい日々

インタビューの最後に、こちすたぐらむさんに、レタスクラブの読者にメッセージをお願いしました。

「頑固だけど愛情深く、クールな表情かと思えばどこか鈍臭かったり…愛すべき秋田犬こちろうの日常を楽しんでもらえたら嬉しいです」

顔を撫でられてウトウト…


こちすたぐらむさん（@kochistagram2021）の投稿では、こちろうくんとご家族の楽しい日々を見ることができます。

こちろうくんの立ち姿の様子も、ぜひチェックしてみてください。

文＝川端恵