NBAロサンゼルス・レイカーズの八村塁（27）が12月5日、公式Instagramで劇的なブザービーター直後の姿を公開した。4日のラプターズ戦でキャリア初の決勝ブザービーター3Pを沈め、勝利を決定づけた瞬間の喜びを爆発させた様子が話題を呼んでいる。

投稿された写真では、鮮やかなイエローのレイカーズユニホームを着た八村が、両腕を広げて歓喜の叫びを上げている。背後にはベンチエリアから飛び出す選手たちの姿があり、決勝弾の余韻がそのまま切り取られたかのようだ。興奮が残る顔つきからは、ブザービーターの瞬間に全てを出し切った高揚感が伝わってくる。

【画像】ブザービーター直後の雄叫びを上げる八村（画像は八村塁公式Instagramより引用）

この投稿にはInstagramユーザーから、「八村塁のブザービーター何回見ても泣けてくる」「生涯のハイライトですね！ 興奮して見ました。本当に誇らしい瞬間です！」「レブロンのパスからの八村塁のブザービーター何回見てもアツい」「八村塁のブザービーターよりもレブロンが連続記録を捨ててまでパスした事に驚いた」といった感動の声が寄せられている。