91F鏡筒

株式会社サイトロンジャパンは、Askarのエントリー向け鏡筒「60F鏡筒」と「91F鏡筒」を12月9日（火）に発売する。

いずれも、補正レンズ（フラットナー）を追加しなくても天体写真撮影に使用できるフラットフィールド設計を採用。EDレンズ1枚を組み込んだアポクロマート設計により、色収差を抑えた像が得られるという。

ピント調整用には、減速装置付きのラックアンドピニオンフォーカサーを標準装備し、サードパーティー製の電動フォーカサーにも対応する。

ドローチューブ後端には、カメラやアイピースを取り外さずに向きを変えられる360°視野回転装置を装備。

また、フォーカサーに2カ所、鏡筒ハンドル部に1カ所の合計3カ所に、約32mm幅のアクセサリー用台座を配置。ファインダーやガイドスコープなどが取り付けられる。

ドブテイルバーは、汎用性のある44mm幅、長さ230mm仕様。さまざまな架台への搭載が可能。フードは伸縮式。

Askar 60F鏡筒

口径60mm、焦点距離408mm、F6.8のED屈折望遠鏡。フィールドフラットナーを内蔵し、44mmのイメージサークルに対応する。

接眼部には、31.7mmと50.8mm径のスリーブを採用。31.7mmアダプター後端から約120mmの光路長があるため、天頂ミラーなどの取り付けも容易に行える。

また、撮影用アタッチメントが付属。M48マウント・M54マウント経由でカメラに装着できる。撮影用アタッチメント内部には、48mmフィルターの取り付けも可能。

レンズ構成・光路

スポットダイヤグラム

91F鏡筒

口径：60mm 焦点距離：408mm 口径比：F6.8 光学系：4群4枚（EDレンズ1枚使用） 全長：約289mm（フード収納時、31.7mmスリーブ後端まで）、約373mm（フード・ドローチューブ最大伸長時、31.7mmスリーブ後端まで） フード外径：87.6mm 鏡筒外径：78mm 質量：約2.9kg（バンド、プレート込み） 接眼部：31.7mm/50.8mmスリーブ、撮影用アタッチメント（M48/M54） 筒外焦点位置：撮影用アタッチメントM48ネジから約81mm 価格：7万5,000円前後

口径91mm、焦点距離609mm、F6.7のED屈折望遠鏡。

付属のアイピースと45°正立プリズムを装着すれば、フィールドスコープやスポッティングスコープとしても使用可能。

接眼部には、31.7mmと50.8mm径のスリーブを採用しており、M48、M54、M68マウントに対応する撮影用アダプターが付属する。撮影用アダプターには48mmフィルターが装着できる。

レンズ構成・光路

スポットダイヤグラム

口径：91mm 焦点距離：609mm 口径比：F6.7 光学系：4群4枚（EDレンズ1枚使用） 全長：約513mm（フード収納時）、約599mm（フード装着、ドローチューブ最大伸長時） フード外径：109mm 鏡筒外径：96mm 質量：約4.5kg（バンド、プレート込み） 接眼部：31.7mm/50.8mmスリーブ、撮影用アタッチメント（M48/M54/M68） 筒外焦点位置：撮影用アタッチメントM48ネジから約75mm 価格：15万円前後