『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に登場した料理を一気におさらい！ おうちで手軽にドラマ気分を味わおう
【画像で確認】もう終わっちゃうの⋯!?『じゃあ、あんたが作ってみろよ』にまだまだ浸りたい人へ。第9話のメキシカンをおうちで作る！
今季大注目のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系・火曜22時）も、ついに最終回！！ SNSでも「もう終わっちゃうの⋯」「寂しすぎる⋯！」「すでに勝男ロス」と、ドラマの終了を惜しむ声がたくさん寄せられています。
ドラマは亭主関白な一面を持つ彼氏・海老原勝男（演：竹内涼真）と恋人ファーストゆえに自分を見失ってしまった彼女・山岸鮎美（演：夏帆）の別れから始まる再生ロマンスコメディ。昭和の価値観を引きずる”化石男”と、理想の彼女でいるために自分の気持ちにふたをしてきた”忍耐女”が、回を追うごとに変化をとげ、成長していく様子が共感を呼び、初回放送の無料配信総再生回数がTBS火曜ドラマの歴代1位を記録する大ヒット作品となりました。
■第1話「筑前煮」
夜景の見える高級レストランで自信満々にプロポーズした勝男に対する鮎美の答えは⋯「無理！」。こんなシーンから始まった第1話。あの頃の勝男は、鮎美の作る料理をいちいち評価し、「冷凍食品を詰めた弁当は、手作り弁当ではない。あれは解凍弁当！」「全体的におかずが茶色すぎるかな」などと昭和の化石男丸出しの発言を連発していましたね⋯。
なぜ鮎美に振られたのか理解できない勝男が、後輩からのアドバイスで作ってみたのが「筑前煮」。試行錯誤しながら深夜までかかってやっとできた筑前煮は、とてもおいしいといえるものではありませんでした。勝男が変わり始めたのは、まさにこの筑前煮がきっかけ。
勝男はいろいろな具材を入れる本格的なレシピで作っていましたが、具材を3つにしぼって少ない煮汁を煮からめるこのレシピなら、フライパン1つで20分以内で作れますよ！
簡単筑前煮
【材料・2人分】
とりもも肉⋯大1枚(約300g)
れんこん⋯1節(約200g)
にんじん⋯縦1/2本
ごま油⋯小さじ1
水⋯1/2カップ
酒⋯大さじ2
みりん、しょうゆ⋯各大さじ1
【作り方】
1.れんこんとにんじんは一口大の乱切りにする。とりもも肉は大きめの一口大に切る。
2.フライパンにごま油小さじ1を中火で熱し、とり肉を皮目を下にして並べ入れ、約2分焼く。焼き色がついたら上下を返し、さらに約2分焼く。れんこんとにんじんを加えてさっと炒める。
3.全体に油がなじんだら水1/2カップ、酒大さじ2、みりん、しょうゆ各大さじ1を加える。煮立ったら時々混ぜながら、煮汁が少なくなってとろっとするまで4〜5分煮る。
（1人分 412kcal、塩分1.7g）
■第2話「カレー」
一方鮎美は、美容院での渚（サーヤ）との会話の中で、自分が「何が好きか」より「どうしたら好かれるか」を優先してきたことに気づき、髪色をピンクに染め、少しずつ自分を解放するように。その頃勝男は、毎晩筑前煮を作り続けていました。そんな中、勝男が同僚たちを招いて作っていたのが筑前煮をリメイクした「カレー」。
冬に甘みが増す根菜は、カレーとも相性抜群。これからの季節は、ぜひ根菜を入れてカレーを作ってみてください。
チキンと根菜のクイックカレー
【材料・2人分】
「和風根菜ミックス」⋯200g ※
とりもも肉⋯1枚(約250g)
温かいご飯⋯小どんぶり2杯分
だし汁⋯1と1/2カップ
カレールウ⋯2かけ(約40g)
・サラダ油
※「和風根菜ミックス」の作り方
れんこん(大1節・約230g)とにんじん(1/2本)は薄いいちょう切りにする。ごぼう(1本)は包丁の背で皮をこそげ、斜め薄切りにする。ざっと混ぜ合わせて冷凍用保存袋に入れ、平らにして、空気を抜いて密閉し、冷凍室で凍らせる。
●約1カ月保存可能。
【作り方】
1.とり肉は一口大に切る。
2.フライパンに油大さじ1を中火で熱し、とり肉を皮目を下にして並べ、焼き色がつくまで焼く。だし汁を加え、煮立ったら「和風根菜ミックス」を凍ったまま加えて、約2分煮て火を止める。
3.カレールウを加えて溶かし、再び中火にかけ、とろみがつくまで約3分煮る。
4.器にご飯を盛り、3をかける。
（1人分 773kcal、塩分2.5g）
■第3話「おでん」
鮎美がミナト（青木柚）と抱き合っているところを目撃してショックを受けた勝男が、同僚たちに強引に登録させられたマッチングアプリで出会ったのが椿（中条あやみ）。肉食系女子の椿におうちデートを提案された勝男は、気合いを入れて前日から「おでん」を仕込みます。
この勝男の心が詰まったおでんを「おいしい。料亭のおでんには勝てないけど」などと評価する椿とのやりとりで、勝男はこれまで「料理を作った人の気持ち」を考えていなかったことに気づくのですが⋯。だしからとった具材たっぷりのおでんは、おいしそうでしたよね！
そうはいっても前日から煮込むなんてやってられない、という方に向けて今回は、味しみおでんが10分で作れるレシピをご提案。大根にめんつゆをかけてレンチンしておけば、じっくり煮込まなくても大根に味がちゃんとしみたおでんが楽しめます。
10分大根おでん
【材料・2人分】
焼きちくわ(長さを半分に切り、斜め半分に切る)⋯1本
揚げボール⋯12個
はんぺん(4等分の三角形に切る)⋯1枚
大根(4等分の輪切りにする)⋯6cm(約300g)
めんつゆ(3倍濃縮)⋯大さじ1/2
つゆ
・めんつゆ(3倍濃縮)⋯大さじ3
・みりん⋯大さじ2
・水⋯2と1/2〜3カップ
【作り方】
1.大根は耐熱皿に並べ、水大さじ1をふってラップをふんわりとかけ、電子レンジ（600W）で約6分加熱する。すぐにラップを取ってめんつゆを回しかけ、もう一度ラップをかけて約2分おく。
2.鍋につゆの材料を入れて中火にかける。煮立ったらちくわ、揚げボール、大根を入れ、約1分煮る。はんぺんを加え、温まるまで煮る。好みで練りがらしを添える。
（1人分 238kcal、塩分4.5g）
※電子レンジは600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
■第4話「オムライス」
鮎美の新しい彼氏が、付き合ってはすぐに別れる“大量消費型恋愛体質”だということを知り、いてもたってもいられない勝男。鮎美は自分をさらけだしても、かわいいといってくれるミナトと同棲しますが、自由奔放なミナトとの生活はだんだん噛み合わなくなっていき、徐々に我慢がたまっていきます。
「オムライス」を作ってミナトの帰りを待つ鮎美の姿を見て、せつない気持ちになった方も多いのではないでしょうか。
オムライスは卵できれいに包むのが難しいものですが、とろとろの半熟卵をケチャップライスに乗せるだけなら、失敗なしで作れますよ！
簡単オムライス
【材料・2人分】
とりひき肉⋯100g
卵⋯4個
玉ねぎ⋯1/2個
温かいご飯⋯300g
バター⋯20g
トマトケチャップ⋯大さじ4
塩⋯小さじ1/3
【作り方】
1.玉ねぎはみじん切りにする。フライパンにとりひき肉、玉ねぎ、バター10gを入れて中火にかけ、炒める。ひき肉の色が変わったら、トマトケチャップ大さじ4、塩小さじ1/3を加えて約2分炒める。温かいご飯を加え、よく混ぜ合わせ、器に盛り分ける。
2.卵は溶きほぐす。フライパンをきれいにし、バター10gを入れて中火で溶かし、溶き卵を流し入れる。菜箸で大きく混ぜて半熟状に火を通し、１に1/2量ずつのせる。
（1人分 633kcal、塩分2.8g）
■第5話「とり天」
勝男の元に訪ねてきた勝男の兄・鷹広（塚本高史）は、勝男以上に昭和脳男。そんな兄の「妻の機嫌が悪くてとり天どころじゃない」という言葉を聞いて、勝男は兄のために「とり天」を作ろうと思い立ちます。
近所で偶然会った鮎美も加わり、一緒に台所に立ってとり天を作ることに。「ころもは粘りが出たら負け」、そんな鮎美のアドバイスが身にしみましたよね⋯！
とり天をサクッとジューシーに仕上げるコツは、とりむね肉の繊維を断ち切るようにそぎ切りにし、ころもを混ぜすぎないこと。日本料理店の店主・笠原将弘さんのレシピを参考に、鮎美のとり天を目指してみてください！
とり天
【材料・2人分】
とりむね肉⋯1枚(約250g)
下味
･おろしにんにく⋯小さじ1/2
･しょうゆ、みりん⋯各大さじ1と1/2
･こしょう⋯少々
キャベツ⋯1/6個
レモンの半月切り⋯1枚
ころも
･卵⋯1個
･小麦粉⋯大さじ3
･片栗粉⋯大さじ2
･水⋯80ml
小麦粉､揚げ油､練りがらし､酢､しょうゆ
【作り方】
1.とり肉は皮を取り、一口大のそぎ切りにする。下味をもみ込み、約15分おく。
2.キャベツはせん切りにする。ころもの材料を混ぜ合わせる。
3.とり肉の汁けを拭き、小麦粉を薄くまぶす。揚げ油を中温(約170℃)に熱し、とり肉をころもにくぐらせて3〜4分揚げる。
4.器に盛り、キャベツとレモンを添える。練りがらしと、酢、しょうゆ各適量を合わせて添える。
（1人分 415kcal、塩分2.8g）
■第6話「小籠包」
ミナトに別れを告げられ、一人暮らしを始めた鮎美は婚活パーティーに参加。一方勝男は椿にホームパーティーに誘われ、「小籠包」を作って持参します。それぞれにモヤモヤを抱えるその帰り道、図書館で偶然遭遇した2人は、外のテラスで勝男が持ち帰った小籠包を食べてほっこり。
勝男のようにイチから小籠包を作るのは大変ですが、この「フライパンシューマイ」なら、肉だねを丸めて皮をのせるだけ。点心を食べたい欲が手軽に満たせます。
フライパンシューマイ
【材料・2人分】
肉だね
・豚ひき肉⋯200g
・卵⋯1個
・おろししょうが⋯小さじ1
・片栗粉⋯大さじ2
・酒、水⋯各大さじ1
・砂糖、オイスターソース、ごま油⋯各小さじ1
・塩⋯小さじ1/3
シューマイの皮⋯12枚
・サラダ油
【作り方】
1.ポリ袋に肉だねの材料を入れ、よく混ぜる。袋の角を約4cm切り落とす。
2.フライパンに油小さじ1をひき、1の切り口から12等分に丸く絞り出す。シューマイの皮の中央をつまんで少しねじりながらのせ(なるべく皮どうしがくっつかないようにする)、中火にかける。
3.2分たってフライパンが温まってきたら湯80mlを加え、ふたをして強めの中火で約8分蒸し焼きにする。器に盛り、好みでからしじょうゆを添える。
（1人分 406kcal、塩分1.5g）
■第7話「いりこの味噌汁」
地元・大分に帰省し、友人の結婚式に出席した勝男と鮎美。この機会に2人がまだ付き合っていると思っている両親たちが両家の顔合わせを勝手に設定してしまい、終始ハラハラする展開となりました。
久しぶりに実家に帰ってきた勝男のために、お母さんが煮干しの頭とはらわたをひとつひとつ取りながら、丁寧に「いりこの味噌汁」を作っている姿が印象的でしたよね。時間に余裕があるときは、だしからお味噌汁を作るのもいいものですよ。
長ねぎと豆腐のみそ汁
【材料・3〜4人分】
絹ごし豆腐⋯1/4丁
長ねぎ⋯6cm
煮干しだし⋯2と1/2カップ
・煮干し⋯30g
・昆布(5×5cm、約5g)⋯１枚
・水⋯2と1/2カップ
・みそ
【下ごしらえ】
煮干しを頭やわたつきのまま保存容器に入れる。昆布、水を加え、一晩おく。使うときは煮干しと昆布を除く。
●冷蔵庫で2〜3日保存可能。
【作り方】
1.豆腐は7〜8mm角に切る。ねぎは長さを半分に切り、縦細切りにする。
2.鍋に煮干しだしを入れて火にかける。沸騰したら、みそ大さじ2を溶き入れる。
3.みそがまんべんなく溶けたら、1を入れて沸騰させないように温め、器に盛る。
（1人分 33kcal、塩分1.2g）
■第8話「春巻き」
家出をしてきた化石母が料理に掃除に洗濯に⋯とあれこれと世話を焼くことに、イライラする勝男。「今は自分でやりたい」と母に向かって宣言したときは、勝男の成長を実感しました⋯！
この時お母さんが作っていた「春巻き」を見て、すっかり春巻きの口になってしまった人も多いはず。春巻きは炒めた具材を冷ましてから皮で巻いて揚げるため、時間と手間を要する料理。でも具材を切って巻くだけなら、こんなに簡単に作れます！
無限パリパリ春巻き
【材料・2人分】
豚こま切れ肉⋯150g〈1cm幅に切る〉
えのきたけ⋯1/2袋(約50g)〈長さを半分に切る〉
万能ねぎ⋯1/4束〈5cm長さに切る〉
春巻きの皮⋯6枚
合わせ調味料
・片栗粉⋯大さじ1
・しょうゆ、酒、オイスターソース⋯各小さじ2
・ごま油⋯小さじ1
水溶き小麦粉
・小麦粉、水⋯各大さじ1/2
揚げ油
【作り方】
1.ボウルに豚肉、えのきたけ、万能ねぎ、合わせ調味料を入れ、よくもみ込んでなじませる。
2.春巻きの皮で1のあんを包む。春巻きの皮1枚をひし形に置き、まん中より少し下に1の1/6量をのせて、横10cm長さに広げる。
3.皮の手前の角に水溶き小麦粉適量をぬり、折り返してしっかり留める。皮の左右両側を内側に折る。
4.皮の向こう側の縁に水溶き小麦粉適量をぬり、手前からふっくらと巻きつける。同様にあと5個作る。
5.フライパンに揚げ油を1cm深さまで注ぎ、4を皮の巻き終わりを下にして並べ、中火にかける。皮のまわりから小さな泡が出たら弱めの中火にする。焼き色がついたら上下を返し、さらに3〜4分、均一な焼き色になるように時々返しながら揚げる。取り出して、ペーパータオルを敷いたバットにのせ、バットを約30秒立てて、余分な油を抜く。
（1人分 588kcal、塩分1.6g）
■第9話「メキシカン」
最終回目前の第9話はメキシカンフェスでの勝男ダンスに始まり、職場でのおにハラ（おにぎりハラスメント）、鮎美の店を出す話からのまさかのトラブル⋯と急展開の連続！鮎美が春巻きからヒントを得て作った、タコスを巻いた「メキシカン春巻き」はナイスアイデアでしたね。
タコミートを作る時間がないときは、カットしたウインナーとアボカドを包むだけでもタコス風に。餃子の皮を使えば、一口サイズで食べやすいおつまみになります。
アボカドとソーセージのカリカリ揚げ
【材料・2人分】
粗びきウインナソーセージ⋯6本
アボカド⋯大1/2個(約100g)
餃子の皮(大判)⋯6枚
オリーブ油⋯大さじ4
水溶き小麦粉
・小麦粉⋯小さじ2
・水⋯小さじ１と1/2
【作り方】
1.アボカドは縦6等分に切る。粗びきウインナソーセージは縦半分に切る。
2.餃子の皮の中央に、それぞれソーセージ2切れ、アボカド1切れを横向きにのせる。皮の下半分に水溶き小麦粉をぬり、皮をまず上から、次に下から折って留める。
3.フライパンにオリーブ油大さじ4を中火で熱し、2の留めた部分を下にして入れる。転がしながら、きつね色になるまで5〜6分揚げ焼きにする。器に盛り、好みでトマトケチャップを添える。
（1人分 577kcal、塩分1.1g）
＊ ＊ ＊
こうしてドラマを振り返ってみると、勝男と鮎美が成長していく中で、さまざまな料理が登場していましたね。次回はいよいよ最終回。2人がどんな未来を選ぶのか、料理と一緒に最後まで見届けましょう！
文＝斉藤久美子