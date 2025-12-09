きょうは広く晴れるものの、風が強く日中も空気がヒンヤリとするでしょう。

【写真を見る】予想最高気温は名古屋･岐阜･津で13℃ 青空が続くも冷たい空気に 飛騨北部では夜に雪の降る所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（12/9 昼）

正午前の名古屋市内は雲は少なく、すっきりと晴れています。気温は11.8℃、湿度は42％で、北寄りの冷たい風が強く吹いています。

きょうは午後も青空が続くでしょう。飛騨北部では夜に雪の降る所がありそうです。沿岸部を中心に風が強まりやすいため、洗濯物はしっかり留めて干しましょう。



最高気温は名古屋や岐阜、津で13℃、高山で7℃の予想です。日差しは暖かいものの、北寄りの冷たい風で日中も空気がヒンヤリとするでしょう。

【週間予報】

あさって木曜日は晴れ間があるものの、岐阜県を中心に雨や雪が降るでしょう。金曜日は風が強く、晴れても寒くなる予想です。週末は天気が下り坂で、日曜日は広く雨が降るでしょう。傘を持つ手がかじかむ寒さになりそうです。来週月曜日には平野部を中心に日差しが戻るでしょう。