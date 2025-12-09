HoneyWorks、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』OPでアニメキャラクターとコラボ！シングルの詳細も発表
HoneyWorksが、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のオープニングテーマを担当することが決定。さらに、シングルの詳細が発表された。
■アーティスト名は、HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）
HoneyWorksによるオープニングテーマのタイトルは「あいらびゅ♡」。
アニメ製作チームがオファーし、アニメキャラクターとのコラボレーションというユニークなスタイルで、ニューシングル「あいらびゅ♡」が2026年1月28日にリリースとなる。アーティスト名は、HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）。
「あいらびゅ♡」は、『幼馴染とはラブコメにならない』のキャラクターたちの“まっすぐな想い”や“揺れる感情”を音に落とし込み、かわいさとドキドキ感をぎゅっと詰め込んだ一曲。シングルにはヒロイン4人の歌唱ver.に加え、各キャラクターのソロ歌唱ver.もカップリングとして収録される。
ジャケットは、お気に入りのキャラクターを表紙にできる蛇腹仕様。さらに、水萌汐・火威灯・月見るな・日向春のスペシャルボイスメッセージ（ランダム・全4種）がプレゼントされる購入者限定応募チラシも封入される。先着購入者特典とW購入者特典も発表。詳細は公式サイトをチェックしょう。
アニメのティザーPV、メインPV第1弾も公開中。ティザーPVは全編実写となっており、大きな話題を呼んだ。未見の人は、こちらもぜひチェックしてみよう。
『幼馴染とはラブコメにならない』は、2026年1月5日よりテレ東系6局ネット、AT-X、BS日テレにて順次放送。dアニメストア・AnimeFestaでは1月5日よりWEB最速配信される。
(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会
メイン写真：「あいらびゅ♡」ジャケット写真
■HoneyWorks コメント
この度、アニメ製作チームからオファーをいただき、アニメキャラクターとのコラボレーションというユニークなスタイルで、オープニングテーマを担当させていただきました。
『幼馴染とはラブコメにならない』の世界観に触発され、キャラクターたちの“まっすぐな想い”や“揺れる感情”を音に落とし込み、可愛さとドキドキ感をぎゅっと詰め込んだ一曲に仕上げています。
物語のスタートをより明るく彩る楽曲になったと思いますので、アニメ本編とあわせてぜひお楽しみください。
■リリース情報
2026.01.28 ON SALE
HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）
SINGLE「あいらびゅ♡」
■関連リンク
『幼馴染とはラブコメにならない』番組サイト
https://anime-osalove.com/
HoneyWorks OFFICIAL SITE
http://honeyworks.jp/