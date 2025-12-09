HoneyWorks、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』OPでアニメキャラクターとコラボ！シングルの詳細も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HoneyWorksが、TVアニメ『幼馴染とはラブコメにならない』のオープニングテーマを担当することが決定。さらに、シングルの詳細が発表された。

■アーティスト名は、HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）

HoneyWorksによるオープニングテーマのタイトルは「あいらびゅ♡」。

アニメ製作チームがオファーし、アニメキャラクターとのコラボレーションというユニークなスタイルで、ニューシングル「あいらびゅ♡」が2026年1月28日にリリースとなる。アーティスト名は、HoneyWorks meets 水萌汐・火威灯・月見るな・日向春（CV：久住琳・芹澤優・平塚紗依・山本悠有希）。

「あいらびゅ♡」は、『幼馴染とはラブコメにならない』のキャラクターたちの“まっすぐな想い”や“揺れる感情”を音に落とし込み、かわいさとドキドキ感をぎゅっと詰め込んだ一曲。シングルにはヒロイン4人の歌唱ver.に加え、各キャラクターのソロ歌唱ver.もカップリングとして収録される。

ジャケットは、お気に入りのキャラクターを表紙にできる蛇腹仕様。さらに、水萌汐・火威灯・月見るな・日向春のスペシャルボイスメッセージ（ランダム・全4種）がプレゼントされる購入者限定応募チラシも封入される。先着購入者特典とW購入者特典も発表。詳細は公式サイトをチェックしょう。

アニメのティザーPV、メインPV第1弾も公開中。ティザーPVは全編実写となっており、大きな話題を呼んだ。未見の人は、こちらもぜひチェックしてみよう。

『幼馴染とはラブコメにならない』は、2026年1月5日よりテレ東系6局ネット、AT-X、BS日テレにて順次放送。dアニメストア・AnimeFestaでは1月5日よりWEB最速配信される。

(C)三簾真也・講談社／幼馴染とラブコメになりたい製作委員会

メイン写真：「あいらびゅ♡」ジャケット写真

■HoneyWorks コメント