マツコ・デラックス、全盛期からの食欲の変化にショック「無理だった…こんなのも食えなくなってるのか俺は」
タレントのマツコ・デラックス（53）が、8日放送の日本テレビ系バラエティー『月曜から夜ふかし』（毎週月曜 後10：00）に出演。ファミレスでの出来事を明かした。
【写真】大きな口で新米を頬張るマツコ・デラックス
マツコは同番組の最後で「この間久々にびっくりドンキー行ってきた」と明かし、「昔の感覚で頼んじゃうじゃん」「イケイケの時の感覚で頼むじゃん」などとコメント。
注文したというメニューは「Sサイズの鉄板に乗っているタイプのハンバーグと、ディッシュ」「お味噌汁」「ブロッコリーの箱舟」「びっくりサイズは無理だろうなと思ったからLサイズのアップルサイダー」。これらに対し「無理だった…こんなのも食えなくなっているのか、俺は！っていう…」と悲しそうに報告した。
「たまにだから忘れちゃうのよ！全盛期の量を頼んじゃうのよ！30年前よ！びっくりドンキーにびっくりしていなかった頃よ。びっくりしたわよきのう」と嘆き、村上信五（43）からは「きのう？それにびっくりやわ」とツッコミ。スタジオからは笑いが起こっていた。
【写真】大きな口で新米を頬張るマツコ・デラックス
マツコは同番組の最後で「この間久々にびっくりドンキー行ってきた」と明かし、「昔の感覚で頼んじゃうじゃん」「イケイケの時の感覚で頼むじゃん」などとコメント。
注文したというメニューは「Sサイズの鉄板に乗っているタイプのハンバーグと、ディッシュ」「お味噌汁」「ブロッコリーの箱舟」「びっくりサイズは無理だろうなと思ったからLサイズのアップルサイダー」。これらに対し「無理だった…こんなのも食えなくなっているのか、俺は！っていう…」と悲しそうに報告した。
「たまにだから忘れちゃうのよ！全盛期の量を頼んじゃうのよ！30年前よ！びっくりドンキーにびっくりしていなかった頃よ。びっくりしたわよきのう」と嘆き、村上信五（43）からは「きのう？それにびっくりやわ」とツッコミ。スタジオからは笑いが起こっていた。