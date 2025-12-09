EXILE TAKAHIRO＆ØMI、大好評を博した冠番組が復活！「クリスマス風物詩の1つとして楽しんで」（ØMI）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

EXILE TAKAHIROと三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（「O」は、ストローク有りが正式表記）による冠番組『TAKAHIRO ＆ OMIのおたがいプロデュース』が、12月24日24時30分から放送されることが決定した。

■TAKAHIROとOMIがお互いをプロデュース

2024年クリスマスの夜に放送され大好評を博した『TAKAHIRO ＆ OMIのおたがいプロデュース』は、兄弟のように仲の良いTAKAHIROとOMIがお互いをプロデュースし合い、「まだ世に見せたことがない顔」を引き出していく番組。

今回TAKAHIROは、「ある場所でサプライズロケ」をしてOMIの素顔を引き出す。OMIが“あるミッション”を果たすために一大サプライズを計画。果たしてOMIは無事にミッションを果たせるのか？

一方、OMIのプロデュースでは、2024年と同様に「音楽ライブ」でTAKAHIROの高いボーカリストスキルや色気溢れる顔を引き出す。TAKAHIROとOMIによる、クリスマス名曲＆洋楽ヒット曲のデュエットを披露。どんな楽曲でふたりの歌の世界を魅せてくれるのか、注目の楽曲ラインナップ発表は当日までお楽しみとなる。

なお、同番組はTELASAと完全連動。放送終了直後からは、番組の見逃し配信をスタートする他、さらなるTELASAコンテンツを続々用意。地上波に収まりきらなかった貴重なふたりの姿が盛りだくさん。超レアな歌唱パフォーマンスも特別に撮り下ろし、独占配信される。

