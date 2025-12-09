EXILE TAKAHIRO＆ØMI、大好評を博した冠番組が復活！「クリスマス風物詩の1つとして楽しんで」（ØMI）
EXILE TAKAHIROと三代目 J SOUL BROTHERSのOMI（「O」は、ストローク有りが正式表記）による冠番組『TAKAHIRO ＆ OMIのおたがいプロデュース』が、12月24日24時30分から放送されることが決定した。
■TAKAHIROとOMIがお互いをプロデュース
2024年クリスマスの夜に放送され大好評を博した『TAKAHIRO ＆ OMIのおたがいプロデュース』は、兄弟のように仲の良いTAKAHIROとOMIがお互いをプロデュースし合い、「まだ世に見せたことがない顔」を引き出していく番組。
今回TAKAHIROは、「ある場所でサプライズロケ」をしてOMIの素顔を引き出す。OMIが“あるミッション”を果たすために一大サプライズを計画。果たしてOMIは無事にミッションを果たせるのか？
一方、OMIのプロデュースでは、2024年と同様に「音楽ライブ」でTAKAHIROの高いボーカリストスキルや色気溢れる顔を引き出す。TAKAHIROとOMIによる、クリスマス名曲＆洋楽ヒット曲のデュエットを披露。どんな楽曲でふたりの歌の世界を魅せてくれるのか、注目の楽曲ラインナップ発表は当日までお楽しみとなる。
なお、同番組はTELASAと完全連動。放送終了直後からは、番組の見逃し配信をスタートする他、さらなるTELASAコンテンツを続々用意。地上波に収まりきらなかった貴重なふたりの姿が盛りだくさん。超レアな歌唱パフォーマンスも特別に撮り下ろし、独占配信される。
■EXILE TAKAHIRO コメント
■OMI（三代目 J SOUL BROTHERS） コメント
TAKAHIROさんがおっしゃったように、すごく反響をいただきましたし、何より僕の地元（羽村市）が、ファンの方もたくさん来てくださるようになって大喜びでした（笑）。
僕のプロデュースのほうは、今回洋楽もやってみたいなという思いがあったので、挑戦してみました。普段僕たちのパフォーマンスを見てくださっている方にもなかなか新鮮なものになっているのではないかと思いますし、クリスマスを感じられる楽曲もラインナップできました。いずれも楽しんでいただけたらうれしいです。
今年もこうして皆さんに楽しんでいただけたらいいなと思い、音楽部分の選曲などもさせていただいたので、クリスマス風物詩の1つとして楽しんでいただけたらなと思います！
■番組情報
テレビ朝日『TAKAHIRO & OMIのおたがいプロデュース』
12/24（水）24:30～25:30 ※関東ローカル
出演：EXILE TAKAHIRO OMI（三代目 J SOUL BROTHERS） なすなかにし
