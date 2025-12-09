Ｓ＆Ｐ投資戦略部：日本ダッシュボード
Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2025年11月28日現在）
●指数
＜日本株＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P 日本500指数 1.19％ 8.05％ 23.78％
S&P/TOPIX 150 0.77％ 8.72％ 23.55％
S&P 日本中型株100指数 0.95％ 3.50％ 21.26％
S&P 日本小型株250指数 5.06％ 7.10％ 28.04％
S&P/JPX Prime Market 250 0.91％ 8.32％ 23.69％
＜S&P 日本 500 セクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
公共事業 12.21％ 20.04％ 44.67％
不動産 11.22％ 8.75％ 39.75％
エネルギー 11.06％ 15.73％ 37.92％
金融 6.18％ 4.31％ 28.90％
ヘルスケア 5.95％ 11.47％ 6.51％
生活必需品 5.70％ 9.73％ 16.13％
素材 3.79％ 5.24％ 14.32％
一般消費財・サービス 2.30％ 7.61％ 15.90％
資本財・サービス 1.11％ 9.38％ 27.28％
情報技術 -4.67％ 12.80％ 28.66％
コミュニケーション・サービス -11.84％ -0.03％ 34.26％
＜日本株ファクター＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
S&P/JPX 配当貴族指数 7.80％ 7.89％ 26.71％
S&P エンハンスト・バリュー日本大中株指数 6.52％ 10.09％ 27.95％
S&P 日本500低ボラティリティ指数 6.36％ 4.95％ 16.16％
ダウ・ジョーンズ日本配当100インデックス 6.13％ 9.16％ 29.86％
S&P 低ベータ日本指数 4.26％ 7.43％ 20.36％
S&P 日本500均等ウェイト指数 3.89％ 6.42％ 24.21％
S&P モメンタム日本大中型株指数 -2.88％ 13.13％ 31.15％
S&P クオリティ日本大中型株指数 -2.90％ 9.39％ 22.69％
＜日本株テーマ型＞ 1ヵ月 四半期来 年初来
JPX/S&P 設備・人材投資指数 4.55％ 7.40％ 16.94％
S&P 日本 500バイバック指数 4.55％ 5.84％ 24.93％
S&P 日本地域別指数 － 東海 3.81％ 8.79％ 27.49％
S&P/JPXカーボンエフィシェント指数 1.51％ 7.93％ 23.96％
S&P/JPX 500 ESGスコア・ティルト指数(傾斜0.5) 1.47％ 8.11％ 23.41％
S&P/JPX リスクコントロール15％指数 1.32％ 7.60％ 12.18％
S&P/JPX リスクコントロール10％指数 0.90％ 5.57％ 8.44％