ユニフォームネクスト <3566> [東証Ｇ] が12月9日昼(11:50)に業績・配当修正を発表。25年12月期の経常利益(非連結)を従来予想の5.8億円→7.5億円(前期は4.6億円)に29.1％上方修正し、増益率が25.3％増→61.7％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の経常利益も従来予想の3億円→4.7億円(前年同期は2.3億円)に56.1％増額し、増益率が30.0％増→2.0倍に拡大する計算になる。



業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の4円→5円(前期は3.5円)に増額修正した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2025 年12月期通期の業績予想につきましては、売上高は概ね当初の計画通り着地する見込みであります。一方で、利益面については、顧客のリピート購入拡大により広告宣伝費が当初の想定よりも少なくなることに加えて、法人顧客構成比率の上昇により流通コストの効率化が進んでいること、およびその他の販売管理費が想定を下回ることから、当初計画を上回る見込みであります。



通期業績予想の修正を踏まえ、2025年12月期の１株当たり配当金（期末）の予想を、前回発表予想の４円から１円増額し、５円とします。

