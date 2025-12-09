国際卓球連盟（ITTF）は9日、2025年第50週の世界ランキングを発表した。



■トップ30に日本勢5選手がランクイン

男子シングルスでは、「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」に日本代表として出場した張本智和（トヨタ自動車）が日本勢最高位の5位、18歳の松島輝空（木下グループ）が8位と、2選手がトップ10入りをキープ。

戸上隼輔（井村屋グループ）は20位、宇田幸矢（協和キリン）は26位、篠塚大登（愛知工業大）は1つ順位を落として29位で、計5選手がトップ30にランクインした。

続いて田中佑汰（金沢ポート）が1つランクダウンして37位、茺田一輝（早稲田大）は54位、吉山僚一（日本大）は63位、及川瑞基（岡山リベッツ）は65位にランクイン。

吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）と吉村真晴（SCOグループ）はそれぞれ2つランクダウンして72位、88位に入り、坂井雄飛（愛知工業大）は97位をキープ。計12選手がトップ100を維持している。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年12月9日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

5位 （-）：張本智和

8位 （-）：松島輝空

20位（-）：戸上隼輔

26位（-）：宇田幸矢

29位（↓ 28位）：篠塚大登

37位（↓ 36位）：田中佑汰

54位（-）：茺田一輝

63位（-）：吉山僚一

65位（-）：及川瑞基

72位（↓ 70位）：吉村和弘

88位（↓ 86位）：吉村真晴

97位（-）：坂井雄飛