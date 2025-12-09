日経225先物：9日正午＝120円高、5万670円
9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円高の5万670円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万688.2円に対しては18.2円安。出来高は1万7164枚となっている。
TOPIX先物期近は3385.5ポイントと前日比0.5ポイント高、現物終値比0.33ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50670 +120 17164
日経225mini 50665 +125 241455
TOPIX先物 3385.5 +0.5 18532
JPX日経400先物 30570 -5 1691
グロース指数先物 668 +3 3716
東証REIT指数先物 1956 -0.5 280
