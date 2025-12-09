　9日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比120円高の5万670円と大幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値5万688.2円に対しては18.2円安。出来高は1万7164枚となっている。

　TOPIX先物期近は3385.5ポイントと前日比0.5ポイント高、現物終値比0.33ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50670　　　　　+120　　　 17164
日経225mini 　　　　　　 50665　　　　　+125　　　241455
TOPIX先物 　　　　　　　3385.5　　　　　+0.5　　　 18532
JPX日経400先物　　　　　 30570　　　　　　-5　　　　1691
グロース指数先物　　　　　 668　　　　　　+3　　　　3716
東証REIT指数先物　　　　　1956　　　　　-0.5　　　　 280

株探ニュース