これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、新潟・岩船・新発田地域・佐渡にカミナリ注意報が発表されています。

夕方まで高波に、10日(水)にかけて落雷に注意ください。



◆9日(火)これからの天気

この後も雲に覆われるでしょう。所々で雨や雪が降るため、雨具があった方がよさそうです。

夜は広く雨雲や雪雲がかかり、カミナリを伴うこともありそうです。

降水確率は、夜は50%以上のところが多く、佐渡と下越では70～90%ととくに高くなっています。



◆9日(火)の予想最高気温

最高気温は、4～10℃の予想です。

昨日より5℃前後低くなるところが多く、湯沢町など12月下旬並みのところもありそうです。