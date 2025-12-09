夜は広く雨雲や雪雲がかかり カミナリを伴うことも【これからの天気(12月9日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、村上市・粟島浦村・佐渡市に波浪注意報、新潟・岩船・新発田地域・佐渡にカミナリ注意報が発表されています。
夕方まで高波に、10日(水)にかけて落雷に注意ください。
◆9日(火)これからの天気
この後も雲に覆われるでしょう。所々で雨や雪が降るため、雨具があった方がよさそうです。
夜は広く雨雲や雪雲がかかり、カミナリを伴うこともありそうです。
降水確率は、夜は50%以上のところが多く、佐渡と下越では70～90%ととくに高くなっています。
◆9日(火)の予想最高気温
最高気温は、4～10℃の予想です。
昨日より5℃前後低くなるところが多く、湯沢町など12月下旬並みのところもありそうです。
