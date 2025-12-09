&TEAM、ZOZOTOWNオリジナルアイテム発表 グローバルアーティストとしての“新たな夢”も【独占インタビュー】
9人組グローバルグループ・&TEAMが、ZOZOTOWNの20周年を記念した特別企画「ZOZOTOWN with HYBE MUSIC GROUP」の第2弾として、オリジナルアイテムを発表。オリコンニュースでは、&TEAMのメンバーに書面インタビューを実施し、アイテムのポイントやファッションのこだわりを聞いた。
■&TEAMの“自然体の魅力を感じられるひととき” ファッションこだわりポイントも
オリジナルアイテムのテーマは「自然体の魅力を感じられるひととき」。&TEAMのメンバーのオフの時間をイメージした、ゆったりとしたシルエットのプルオーバーやニットベスト、キャップなど、リラックスムードただよう全12型のアイテムとなる。シンプルながらも小物がコーディネートのアクセントとなるようデザインされており、オオカミのシルエットが印象的なキーチャームもポイントとなる。
――アイテムの中で、特にお気に入りのポイントはありますか。デザイン・カラー・シルエットなど、こだわりの部分があれば教えてください。
JO：（KNIT VESTについて）シンプルなデザインでサイズ感がかわいく冬にでもコートの中にコーデのワンアイテムとしても合わせられそうで気に入っています！
HARUA：ベレー帽がお気に入りです！服がシンプルめでも帽子がポイントになってオシャレに見えると思います。
――おすすめの着こなし方やアレンジポイントを教えてください。
EJ：シャツを着るときは、袖をまくってカジュアルな着こなしにアレンジするのが好きです。
NICHOLAS：コットンパンツにベルトをしたスタイルです。
――今回のアイテムをどんなシーンで着てほしいですか。
K：カフェに行く時や、近くのコンビニへ行く時など、カジュアルな服を着たい時におすすめです！
MAKI：僕が着たトップス（BORDER LONG TEE）は着心地が良かったのでオフな時とか部屋着で着るのがおすすめです！
――普段、ファッションを選ぶ時に大切にしていることはありますか。
FUMA：正直詳しいことはわからずフィーリングですが、服を選びながら気持ちの良い色の組み合わせの瞬間があるので、最近は配色を気にしてファッションを選んでいます。
YUMA：できるだけ楽に着られるのと、着た時のサイズ感だったり、デザインを大切にしています。
TAKI：体のラインにあった服を着ることです！首元は広いものが好きで自分に合っていると思います。モノトーンコーデもよくしますね。
■“Japan to Global”へ大きく前進「初心を忘れずに活動し続けたい」 新たな目標も
&TEAMは今年、4月23日にリリースした3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」で自身初の記録を残し、テレビ朝日系『ミュージックステーション』に初出演。アジア9都市を巡る自身初のアジアツアー『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE'』を成功裏に終え、10月25日と26日には、自身最大規模の会場である「さいたまスーパーアリーナ」（スタジアムモード）にて、アンコール公演を行った。
10月28日には韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビュー。SBS M『THE SHOW』、MBC M『SHOW CHAMPION』、KBS 2TV『MUSIC BANK』で連続1位を獲得し、韓国の音楽番組3冠を達成した。
日本から世界へと大きく羽ばたく&TEAMに今年や今後の活動について聞いた。
――今年の活動を振り返って印象的だったことはありますか。
FUMA：2022年に日本でデビューしてから毎日が印象的で濃い時間を過ごしていますが、とくに今年はアジアツアー、さいたまスーパーアリーナでのアンコールコンサート、韓国デビューなど、LUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さんのおかげでさまざまな素敵な功績を残すことができ、忘れられない年になりました。本当にいつも応援してくださるLUNEの皆さんのおかげなので、これからも初心を忘れずに活動し続けたいです。
EJ：さいたまスーパーアリーナの公演で、LUNEの皆さんのエネルギーが記憶に残ってます。これからの活動のモチベーションになりました。
JO：韓国デビューした初日にミリオンを達成できるとは思っていなかったので本当に驚きましたし、もっともっと頑張ろうと思えたきっかけでもありました！
――グローバルで活動するアーティストとして新たに挑戦したいことはありますか。
K：自分たちでもっとクリエイティブに関わりたいです！
NICHOLAS：いろいろな言語で作曲することです。
MAKI：僕は機会があったら新しい言語に挑戦してみたいです！スペイン語が今は気になってます！
■オリジナルアイテムは“&TEAMらしさ”がたっぷり TAKI「僕とおそろいで着て楽しもうね！」
今回発表したオリジナルアイテムは、12月11日正午から22日午前11時59分まで「ZOZOTOWN」限定で販売を行う。お届け日は、2026年4月中旬を予定している。
――最後にZOZOTOWNオリジナルアイテムを楽しみにしているファンの皆さま、そしてアイテムを手に取ってくださる方々へメッセージをお願いします。
YUMA：ぜひオリジナルアイテムもゲットしてZOZOTOWNでのショッピング楽しんでください！
HARUA：&TEAMのアイデンティティを取り入れつつ、普段使いしやすいアイテムがたくさんなので皆さんオリジナルアイテムを楽しんでください〜！
TAKI：僕とおそろいで着て楽しもうね！&TEAMのリラックスした雰囲気を存分に楽しめるアイテムがたくさんあるのでぜひ手に取ってみてください！
