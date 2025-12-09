青森県東方沖を震源とする地震により、県内でも村上市と新発田市で震度3の揺れを観測しました。県内ではこの地震による被害は確認されていません。



8日午後11時15分ころ、青森県東方沖を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生し、青森県で最大震度6強を観測。一時広い範囲に津波警報が出されました。



県内では、村上市と新発田市で震度3、新潟市中央区や長岡市などで震度2の揺れを観測しました。県危機対策課によりますと、この地震による県内の被害は確認されていません。県は危機管理監をトップとする災害等支援連絡室を立ち上げ、被災した地域への支援に向けて情報収集を行っています。