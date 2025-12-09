アイナ・ジ・エンドとTaco Bellがコラボ “豆”をメインにした『タコベル道中』登場
歌手のアイナ・ジ・エンドとアメリカ初のメキシカンファストフード・Taco Bellとのコラボレーションが決定した。20日より全国のTaco Bell店舗にて期間限定商品が発売される。
【写真】おいしそう…！コレボレーションメニュー『タコベル道中』商品写真
今回のコラボレーションでは、7月にリリースされ話題を呼んでいるアイナの楽曲「革命道中」の世界観をイメージしたタコスとブリトーのセット『タコベル道中』が発売される。タコベル・ジャパンでは初となる“豆”をメインに使用しており、ヘルシーさと食べ応えを両立したメニューとなっている。
コラボレーション開始日の20日は、東京ガーデンシアターにてアイナのワンマンライブ『nukariari 』が開催される。当日はタコベル有明店にてアイナの等身大パネルが設置され、ライブとともに有明を盛り上げる。
■アイナ・ジ・エンド ワンマンライブ『nukariari』概要
12月20日(土) 東京・東京ガーデンシアター
午後5時30分開場／午後6時30分開演
