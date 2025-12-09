最長14日間バッテリー！睡眠＆情緒モニタリング搭載で健康管理を24時間サポート！【ファーウェイ】のHUAWEI Band 10(スマートウォッチ)がAmazonにて販売中！
最長14日間バッテリー！100種類のワークアウトに対応！【ファーウェイ】のHUAWEI Band 10(スマートウォッチ)がAmazonにて販売中！
ファーウェイのHUAWEI Band 10は、厚さ約8.99ミリ、重さわずか約15グラムという薄型軽量設計が特徴のスマートウォッチだ。
通気性とフィット感を考慮したデザインによって、日常から睡眠中、運動中まで、あらゆる着用シーンで軽く快適な装着感で使用できる。特に肌に優しいフルオロエラストマー製ベルトを採用しているため、快適性を高めている。
ワークアウト機能としては、ランニング、水泳、ウォーキングなど、約100種類のワークアウトモードを搭載しており、運動中の動きをモニタリングし豊富な測定データを取得する。特に水泳においては、高精度な9軸センサーとAIアルゴリズムを組み合わせることで高精度の水泳データを提供する。また、AndroidとiOSの両方のデバイスに対応しており、幅広い互換性を持つ。
健康管理機能が非常に豊富であり、心拍数、血中酸素レベル、睡眠に加え、新たに睡眠時の心拍変動(HRV)指標も導入されており、24時間365日いつでも健康管理をサポートする。また、新たに情緒のモニタリング機能が追加され、感情の変化を「見える化」することで心の健康もサポートしてくれる。
バッテリー性能も極めてパワフルであり、通常使用で約14日間もの連続使用が可能である。さらに急速充電に対応しており、わずか5分間の充電で2日間、約45分間の充電でフル充電できるため、充電を気にせずに毎日使用できる。
最大14日間の超長持ちバッテリーと、心拍から情緒までカバーする先進の健康モニタリング機能で、あなたの日常と健康をスマートにサポートする最高のパートナーを手に入れよう。
