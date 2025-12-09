´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø39ºÐ¡ÙÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½éÉñÂæ²½¡¡¸µÊõÄÍ¤ÎÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡¦¼·³¤¤Ò¤í¤¡¦Ì´ºé¤Í¤Í¤¬¡È39ºÐ½÷À3¿ÍÁÈ¡É¤Ë¡ÚÇÛÌò°ìÍ÷¡Û
¡¡´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ø39ºÐ¡Ù¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½é¤á¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬9Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö39ºÐ½÷À3¿ÍÁÈ¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢¸µÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤ÎÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È¡¢¼·³¤¤Ò¤í¤¡¢Ì´ºé¤Í¤Í¤Î3¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½éÉñÂæ²½¡Ä²»³Ú·à¡Ø39ºÐ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø39ºÐ¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Í§¾ð¡¢»Å»ö¡¢²ÈÂ²¡¢Îø°¦¡Ä30ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÇº¤ß¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¡£Åö»þ¡¢¡Èº£°ìÈÖµã¤±¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦½é¤ÎÉñÂæ²½¤Ï²»³Ú·à¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯9·î¤ËÅìµþ¡¦IMM THEATER¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤ò°ì½ï¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿39ºÐ½÷À3¿ÍÁÈ¡£ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ç¶¦¤ËÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡¢Ä«²Æ¡¢¼·³¤¡¢Ì´ºé¤Î3¿Í¤¬±é¤¸¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÈéÉæ²Ê°å¥Á¥ã¡¦¥ß¥¸¥çÌò¤Ë¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÄ«²Æ¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥É¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î±éµ»»ØÆ³¼Ô¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥Ë¥ç¥óÌò¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¼·³¤¡£¥¥à¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ê¥É¥é¥Þ¡ØUDT¡§»ä¤¿¤Á¤ÎÄ®¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤¿É´²ßÅ¹¤ÎÈþÍÆÉô°÷¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥ÒÌò¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉñÂæ¤Ç²ÄÎù¤Ê»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÌ´ºé¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÁêÍÕÍµ¼ù¡¢Á°ÅÄ°ìÀ¤¡¢¹â¶¶·ò²ð¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø½÷»ÒÅªÀ¸³è¡Ù¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëºä¸ýÍý»Ò»á¡£ºî¶Ê¤Ï¡¢¡ØHOPE¡Ù¡Ø¥Ê¥Ó¥ì¥é¡Ù´Ú¹ñ½é±é¡¦ºÆ±é¤â¼ê³Ý¤±¡¢´Ú¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÇÂçÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥¦¥ó»á¡£ºî»ì¤Ï¡¢·àÃÄ»Íµ¨¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î·àºî¤È¤È¤â¤Ëºî»ì¤â¼ê³Ý¤±¤ëÄ¹ÅÄ°é·Ã»á¡£¤½¤·¤Æ±é½Ð¤Ï¡¢¡Ø¥í¡¼¥º¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¡Ø¥ï¥¿¥·¥¿¥Á¤Ï¥â¥Î¥¬¥¿¥ê¡Ù¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢±é·à³¦¤Ç¤¤¤ÞÂç³èÌöÃæ¤Î¾®»³¤æ¤¦¤Ê»á¡£
¢£²»³Ú·à¡Ø39ºÐ¡Ù
µÓËÜ¡§ºä¸ýÍý»Ò
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥¦¥ó
ºî»ì¡§Ä¹ÅÄ°é·Ã
±é½Ð¡§¾®»³¤æ¤¦¤Ê
ÇÛÌò
¥Á¥ã¡¦¥ß¥¸¥ç¡ÊÈéÉæ²Ê°å¡Ë¡ÄÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È
¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥Ë¥ç¥ó¡ÊÇÐÍ¥¤Î±éµ»»ØÆ³¼Ô¡Ë¡Ä¼·³¤¤Ò¤í¤
¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥Ò¡ÊÉ´²ßÅ¹¤ÎÈþÍÆÉô°÷¡Ë¡ÄÌ´ºé¤Í¤Í
¥¥à¡¦¥½¥Ì¡Ê¥ß¥¸¥ç¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÈéÉæ²Ê°å¡Ë¡ÄÁêÍÕÍµ¼ù
¥¥à¡¦¥¸¥ó¥½¥¯¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½êÂåÉ½¡Ë¡ÄÁ°ÅÄ°ìÀ¤¡¢
¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊÃæ²Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡Ë¡Ä¹â¶¶·ò²ð
¸ø±éÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡§2026Ç¯9·î¡ÊÅìµþ¡ËIMM THEATER¡¢¡ÊÂçºå¡ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¤ÇÀ¤³¦½éÉñÂæ²½¡Ä²»³Ú·à¡Ø39ºÐ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø39ºÐ¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Í§¾ð¡¢»Å»ö¡¢²ÈÂ²¡¢Îø°¦¡Ä30ÂåºÇ¸å¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÇº¤ß¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹ºîÉÊ¡£Åö»þ¡¢¡Èº£°ìÈÖµã¤±¤ë¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£À¤³¦½é¤ÎÉñÂæ²½¤Ï²»³Ú·à¤È¤Ê¤ê¡¢2026Ç¯9·î¤ËÅìµþ¡¦IMM THEATER¡¢Âçºå¡¦ÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¥½¥ó¡¦¥¤¥§¥¸¥ó¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÈéÉæ²Ê°å¥Á¥ã¡¦¥ß¥¸¥çÌò¤Ë¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¤¤«¤·¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÄ«²Æ¡£¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥É¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ø¸¤¤°å»ÕÀ¸³è¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î±éµ»»ØÆ³¼Ô¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥Ë¥ç¥óÌò¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¼·³¤¡£¥¥à¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ê¥É¥é¥Þ¡ØUDT¡§»ä¤¿¤Á¤ÎÄ®¤ÎÆÃ¼ìÉôÂâ¡Ù¡Ë¤¬±é¤¸¤¿É´²ßÅ¹¤ÎÈþÍÆÉô°÷¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥ÒÌò¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉñÂæ¤Ç²ÄÎù¤Ê»Ñ¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÌ´ºé¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÁêÍÕÍµ¼ù¡¢Á°ÅÄ°ìÀ¤¡¢¹â¶¶·ò²ð¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¤Æ¤Ã¤Ú¤ó¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ø½÷»ÒÅªÀ¸³è¡Ù¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëºä¸ýÍý»Ò»á¡£ºî¶Ê¤Ï¡¢¡ØHOPE¡Ù¡Ø¥Ê¥Ó¥ì¥é¡Ù´Ú¹ñ½é±é¡¦ºÆ±é¤â¼ê³Ý¤±¡¢´Ú¹ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤ÇÂçÃíÌÜ¤Î¼ã¼ê¡¢¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥¦¥ó»á¡£ºî»ì¤Ï¡¢·àÃÄ»Íµ¨¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥¬¡¼¥Ç¥ó¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î·àºî¤È¤È¤â¤Ëºî»ì¤â¼ê³Ý¤±¤ëÄ¹ÅÄ°é·Ã»á¡£¤½¤·¤Æ±é½Ð¤Ï¡¢¡Ø¥í¡¼¥º¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡Ù¡Ø¥ï¥¿¥·¥¿¥Á¤Ï¥â¥Î¥¬¥¿¥ê¡Ù¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Í¥Ð¡¼¥é¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢±é·à³¦¤Ç¤¤¤ÞÂç³èÌöÃæ¤Î¾®»³¤æ¤¦¤Ê»á¡£
¢£²»³Ú·à¡Ø39ºÐ¡Ù
µÓËÜ¡§ºä¸ýÍý»Ò
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§¥¥à¡¦¥Ò¥ç¥¦¥ó
ºî»ì¡§Ä¹ÅÄ°é·Ã
±é½Ð¡§¾®»³¤æ¤¦¤Ê
ÇÛÌò
¥Á¥ã¡¦¥ß¥¸¥ç¡ÊÈéÉæ²Ê°å¡Ë¡ÄÄ«²Æ¤Þ¤Ê¤È
¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ã¥Ë¥ç¥ó¡ÊÇÐÍ¥¤Î±éµ»»ØÆ³¼Ô¡Ë¡Ä¼·³¤¤Ò¤í¤
¥Á¥ã¥ó¡¦¥¸¥å¥Ò¡ÊÉ´²ßÅ¹¤ÎÈþÍÆÉô°÷¡Ë¡ÄÌ´ºé¤Í¤Í
¥¥à¡¦¥½¥Ì¡Ê¥ß¥¸¥ç¤ÎÉÂ±¡¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÈéÉæ²Ê°å¡Ë¡ÄÁêÍÕÍµ¼ù
¥¥à¡¦¥¸¥ó¥½¥¯¡Ê·ÝÇ½»öÌ³½êÂåÉ½¡Ë¡ÄÁ°ÅÄ°ìÀ¤¡¢
¥Ñ¥¯¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¥ó¡ÊÃæ²Ú¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¥·¥§¥Õ¡Ë¡Ä¹â¶¶·ò²ð
¸ø±éÆüÄø¡¦²ñ¾ì¡§2026Ç¯9·î¡ÊÅìµþ¡ËIMM THEATER¡¢¡ÊÂçºå¡ËÇßÅÄ·Ý½Ñ·à¾ì¥·¥¢¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Þ¥·¥Æ¥£